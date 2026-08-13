Cerezo desvela la verdad sobre el fichaje fallido de Cristiano por el Atlético

En verano de 2022, la carrera de Cristiano Ronaldo pudo haber tomado un rumbo completamente inesperado. El portugués estaba descontento en su regreso al Manchester United y Jorge Mendes se movió en el mercado en busca de posibles destinos para su representado. Sin embargo, y pese a los rumores que surgieron en aquel momento, el Atlético de Madrid nunca fue una opción real para el exjugador del Real Madrid.

Así lo ha confirmado Enrique Cerezo en una entrevista concedida al programa deportivo kuwaití 'Super'. El presidente de la entidad rojiblanca puso en valor la figura del delantero luso, al que calificó como "un jugador fantástico", pero fue tajante al referirse a la posibilidad de que hubiese vestido la camiseta del Atlético: "El Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid, y la verdad es que Cristiano Ronaldo no podría haber jugado para nosotros", sentenció.

El dirigente colchonero también recordó el recorrido de Cristiano Ronaldo tras abandonar el Real Madrid. "Dejó el Madrid porque quería seguir jugando", explicó Cerezo. El portugués puso rumbo a la Juventus, donde permaneció durante tres temporadas y conquistó dos Ligas y una Copa de Italia. "La opción más fácil para él era quedarse en la ciudad donde vivía, pero finalmente se fue a Arabia Saudí, y allí juega ahora", señaló el presidente rojiblanco, que obvió su posterior regreso al Manchester United antes de su llegada al Al-Nassr saudí.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid / SPORT

En cualquier caso, los supuestos vínculos entre Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid ya fueron desmentidos en su momento por el propio futbolista. En pleno verano de 2022, el portugués respondió en Instagram a las informaciones que apuntaban a su posible llegada al conjunto rojiblanco. "Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia", escribió Cristiano.

Simeone también lo desmintió

Unos meses después, en octubre de 2022, también fue Diego Pablo Simeone quien negó cualquier interés del Atlético por el delantero. "La gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad", aseguró el técnico argentino en 'Tigo Sports'.

La posibilidad de ver al portugués con la camiseta rojiblanca generó un enorme rechazo entre buena parte de la afición colchonera por su pasado como gran referente del Real Madrid. Simeone se refirió precisamente a esa circunstancia para explicar lo difícil que habría sido imaginar a Cristiano en el Atlético. "Cristiano Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid. Yo no vería jugando a Palermo o a Riquelme en River o a Ortega en Boca. Hay situaciones que son muy claras", sentenció el Cholo.

Diego Simeone destacó la rivalidad entre Atlético y Real Madrid / EFE

Ofrecimiento al Barça

Otro de los equipos con los que se relacionó a Cristiano Ronaldo, en este caso, en 2021 fue el FC Barcelona. Antes de volver a los 'red devils', se filtró un ofrecimiento de Jorge Mendes a Joan Laporta. El Atlético no fue el único gran club español relacionado con Cristiano Ronaldo durante aquellos años. Un año antes, en 2021, el delantero portugués también fue vinculado con el FC Barcelona. Antes de cerrar su regreso al Manchester United, Jorge Mendes habría trasladado al entorno de Joan Laporta la posibilidad de que el atacante recalara en el Camp Nou. No obstante, esa operación nunca estuvo cerca de cristalizarse.