Cerezo: "Al árbitro hay que respetarle"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, tuvo la oportunidad de hablar sobre la polémica arbitral que envuelve al fútbol español en las últimas semanas. En la ceremonia de la revelación de la lista de nominados a los Premios Laureus en Madrid, el dirigente rojiblanco aseguró que "al árbitro hay que respetarle".

"Yo siempre digo lo mismo. Al árbitro hay que respetarle y hay que tener en cuenta que es él el que está viendo y el que tiene que dirigir el encuentro. El resto son siempre suposiciones, nunca estaremos de acuerdo con ninguna actuación", comenzó diciendo Cerezo. "El problema de los árbitros es que han perdido mucha autoridad con el tema VAR", añadió.

No hay diferencia arbitral

El Atlético de Madrid se enfrenta este martes al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions y Cerezo, preguntado por la polémica arbitral, aseguró que no existe diferencia entre los arbitrajes nacionales y europeos, opinión totalmente contraria a la de Vinicius y a la del entorno del Real Madrid. "No diferencio ningún arbitraje. Cuando el árbitro puede más o menos equivocarse, hay que reconocérselo. Y cuando no se equivoca, también", sentenció el dirigente.

Sobre las posibilidades de los rojiblancos en Liga de Campeones, el presidente del club cree que "en el fútbol puede pasar de todo y puede ganar cualquiera. Esperemos que nosotros tengamos un buen partido y ellos no y que nos podamos llevar la victoria".