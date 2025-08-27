Desmienten el retorno de Carrasco al Atlético

Volvió Diego Pablo Simeone a ver concedidos (casi) todos sus deseos: Álex Baena, Dávid Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Marc Pubill y Giacomo Raspadori. Además de Clément Lenglet y Juan Musso, cuyas llegadas se anunciaron antes del inicio del Mundial de Clubes. Casi nada. Plantilla renovadísima pero 'same old Atlético'.

Cometió aquellos errores que le privaron de la lucha por los títulos. Y, por ende, apenas sumaría un punto de seis posibles. Inexcusable para una plantilla tasada en tantos quilates y llamada a competir realmente de tú a tú con Barça y Madrid.

En la visita del Elche al Riyadh Air Metropolitano, que fue la presentación a sociedad de los nuevos fichajes, el equipo, pese a ponerse rápidamente por delante en el marcador por medio de Sorloth, tropezó con la misma piedra y se deshizo ante el cuadro de Eder Sarabia, que sumó un punto con sabor a triunfo.

Simeone, sin regateador

Tras el encuentro, Miguel Quintana le preguntó en 'DAZN' al técnico rojiblanco si el Atlético necesitaba un regateador, el posible 'antídoto' a un bloque bajo. "Nosotros tenemos jugadores con características diferentes, a veces el regateador es importantísimo. Tenemos a Baena, Almada, Julián, Raspadori... que evidentemente son mejores por dentro, pero vamos sumando fútbol dentro de las características que el equipo tiene", respondió un Cholo que regateó - nunca mejor dicho - dicha pregunta.

La plantilla, cerrada

Asomó Yannick Ferreira-Carrasco. En el Al-Shabad saudí desde hace dos veranos, podía regresar una vez más a la que fue su casa durante varias temporadas, dividas en dos etapas distintas. Sin embargo, 'MARCA' desmiente dicha operación. Cuenta, incluso, que Carlos Bucero, director general de fútbol, ni cualquier otro representante del área deportiva rojiblanca habrían recibido ninguna información al respecto.

El centrocampista del Atlético de Madrid Yannick Carrasco celebra tras marcar ante el Bayer Leverkusen, durante el partido de la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín / Agencias

Tampoco encajaría en el ideario de un Atlético que contrató a lo largo de este verano a futbolistas de no más de 24 años - a excepción de Háncko, de 27 -. A punto de cumplir los 32 años, el belga no volverá a vestir la elástica colchonera. Asimismo, la plantilla se da por cerrada