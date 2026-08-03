Las carpetas pendientes de Mateu Alemany

Morten Hjulmand, Kang-in Lee y Alejandro Grimaldo. Las tres llegadas que ha cerrado el Atlético de Madrid ilusionan a la afición colchonera. No obstante, el mercado rojiblanco todavía está lejos de poder darse por cerrado. Mateu Alemany afronta las últimas semanas de la ventana estival con varias carpetas abiertas sobre la mesa y deberá resolverlas para asegurar una temporada repleta de éxitos.

La prioridad inmediata pasa por las salidas. El Atlético ha realizado un esfuerzo considerable para incorporar a los tres fichajes mencionados, con una inversión que rondaría los 93 millones de euros fijos y que podría superar los 100 millones si se cumplen las variables. Pero no por eso renunciará a fichar más. Para completar la plantilla, Simeone quiere otro defensa y un atacante, a poder ser, versátil. El club necesita generar ingresos, liberar fichas y reducir la acumulación de jugadores en determinadas posiciones. Por eso, resulta clave dar salida a algunas piezas.

Almada: entre River y Flamengo

La carpeta de Thiago Almada es la que parece encontrarse más cerca de una resolución satisfactoria, ya que River Plate y Flamengo estarían peleándose por sus servicios. Todo parecía indicar que Flamengo contaba con el ‘sí’ del jugador y que solo debía cerrar los últimos flecos con el Atlético. Sin embargo, en las últimas horas, varios medios latinoamericanos aseguran que River Plate se habría entrometido con éxito en la operación.

Thiago Almada celebra el gol del triunfo / EFE

Según recoge Bitbol, River Plate desembolsará 21 millones de euros por el 50 % de los derechos del jugador para que Almada fiche por el equipo de Coudet. La operación ayudaría al cuadro rojiblanco a recuperar la inversión realizada cuando lo fichó procedente de Botafogo y permitiría liberar una zona de la plantilla reforzada con la llegada de Kang-in Lee, en la que Simeone ya dispone de diferentes alternativas.

Molina y Ruggeri: solo si hay buenas ofertas

La situación de Nahuel Molina es diferente. El Atlético no necesita forzar su salida, pero está dispuesto a escuchar propuestas si resultan interesantes. El lateral argentino no ha cuajado un buen Mundial, aunque sigue teniendo cartel en campeonatos como el italiano. Su venta podría ayudar a la dirección deportiva a lanzarse a por otras operaciones.

Nahuel Molina celebra su gol contra el Real Madrid / J.J Guillén

La Roma ha sido vinculada con el jugador, aunque hasta el momento no ha trascendido ninguna oferta que satisfaga las exigencias del Atlético. Molina es, por tanto, transferible, pero no se encuentra en una situación de salida inmediata.

Lamine Yamal y Ruggeri luchando por un balón / Valentí Enrich / SPO

Matteo Ruggeri también es un futbolista por el que el Atlético escuchará ofertas, especialmente tras la llegada de Alejandro Grimaldo. El lateral cuenta igualmente con buen mercado en Italia, pero su intención sería permanecer en Madrid y pelearle el puesto al internacional español. Como en el caso de Molina, Ruggeri solo saldrá si llega una oferta económicamente atractiva.

Giménez, una decisión deportiva y económica

El caso de José María Giménez tiene un componente más sentimental. El uruguayo es uno de los futbolistas con mayor trayectoria en la plantilla, una de las voces autorizadas del vestuario y un jugador que siente profundamente los colores. Sin embargo, su elevada ficha y sus recurrentes problemas físicos invitan al club a plantearse la posibilidad de abrirle la puerta de salida e incorporar a otro central para apuntalar la defensa.

Lemar y Carlos Martín buscan una solución

Ninguno de los dos parece ocupar un papel principal en la planificación deportiva y ambos necesitan encontrar un destino que les garantice minutos. En el caso de Thomas Lemar, la principal dificultad vuelve a ser económica, porque, en el plano deportivo, dejó buenas sensaciones durante su etapa en el Girona. Su salario y su historial de lesiones reducen el número de clubes dispuestos a asumir el riesgo de ficharlo, por lo que una cesión, con la ficha repartida, podría convertirse en la vía más realista para salvar la temporada.

Thomas Lemar celebra el gol del Girona contra el Madrid. / JUANJO MARTIN / EFE

Carlos Martín, por su parte, lo tendrá algo más fácil. El Atlético debe decidir si apuesta por una venta definitiva, una cesión o una fórmula que le permita conservar parte de sus derechos.

Julián Álvarez, el asunto más delicado

Pero ninguna carpeta tiene más trascendencia que la de Julián Álvarez. El delantero argentino es uno de los jugadores con mayor valor de mercado de la plantilla y una pieza difícil de sustituir por todo lo que aporta sobre el terreno de juego. El futbolista ya dejó claro que quiere afrontar un nuevo desafío, presumiblemente en el Barcelona, y desde entonces su futuro se ha convertido en el gran culebrón del verano.

Julián Álvarez, con la camiseta del Atlético de Madrid / EFE

Pese a ello, la postura oficial del Atlético continúa siendo firme: Julián no está en venta. Tiene contrato hasta 2030 y el club se remite a una cláusula que el Barça no estaría dispuesto a asumir. A priori, el escenario solo podría cambiar ante una oferta descomunal. Sin embargo, el verano es largo y el Barcelona confía en que el Atlético no retendrá a una estrella que no desea continuar en el club.

Mientras tanto, equipos como el Arsenal o el Paris Saint-Germain se mantienen al margen, aunque siguen de cerca todo lo que sucede en el entorno rojiblanco.

Un atacante polivalente en el radar

Mateu Alemany también tiene sobre la mesa varias carpetas relacionadas con posibles llegadas. Si el Atlético consigue completar las ventas previstas, una parte de los ingresos podría destinarse a incorporar otro atacante, especialmente si termina saliendo Julián. Alexander Sørloth parece que no se marchará, pero Simeone quiere más pólvora arriba. El perfil deseado sería el de un futbolista joven y versátil, capaz de actuar en todo el frente de ataque.

Uno de los nombres que ha irrumpido con fuerza es el del internacional belga Matías Fernández-Pardo. El atacante del Lille reúne varias de las características que valora la dirección deportiva, pero el club francés no pondrá nada fácil su salida.

Matías Fernández-Pardo, con la camiseta de Bélgica / Instagram

Su presidente ha manifestado que el jugador no está en venta y se ha escudado repetidamente en que tiene contrato hasta 2029. Además, el Lille no necesita aceptar una propuesta a la baja y puede exigir una cantidad elevada, especialmente si otros clubes de la Premier League también entran en la operación.

Otra de las opciones es Nicolò Tresoldi, delantero del Brujas, aunque su nombre ha perdido fuerza en las últimas semanas. El italoalemán, que ha cuajado una gran temporada al marcar 23 goles, podría salir por un precio cercano a los 30 millones de euros.

La defensa, la otra posición pendiente

La incorporación de otro defensa dependerá directamente de lo que suceda con Giménez, Molina y Ruggeri. El Atlético analiza el mercado de centrales y, aunque su favorito es el ‘Cuti’ Romero, que no seguirá en el Tottenham, la operación se antoja complicada. También ha circulado el perfil de Lucas Noubi, aunque, por el momento, no hay mucho más que un simple interés.

Cuti Romero, central argentino del Tottenham / EFE

Más allá de los futbolistas mencionados, como sucede en cada mercado, el Atlético ha sido relacionado con numerosos jugadores. Jack Grealish, Lucas Bergvall o incluso Viktor Gyökeres, en este último caso mediante una posible fórmula de intercambio por Julián Álvarez más una cantidad económica, son algunos ejemplos.

Rumores al margen, Mateu Alemany tiene varias carpetas por resolver. Sin duda, la de Julián Álvarez puede cambiarlo todo.