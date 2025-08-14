Cardoso se reincorpora al grupo; Sorloth sigue en duda para el Espanyol-Atlético

Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, se reincorporó este jueves a los entrenamientos con el grupo, ya disponible para Diego Simeone, que mantiene la duda de Alexander Sorloth, con una contractura, y la baja de José María Giménez para el inicio de LaLiga EA Sports del próximo domingo contra el Espanyol.

El mediocentro fichado este verano desde el Real Betis, que apunta al once titular en el RCDE Stadium, no se había ejercitado el miércoles por un golpe sufrido en la sesión del martes, pero este jueves ya retornó a la dinámica de sus compañeros para preparar la competición.

También está listo Pablo Barrios, que se entrenó por segunda sesión consecutiva con el grupo, ya ultimada su recuperación de la lesión muscular de “bajo grado” que lo apartó de todos y cada uno de los tres encuentros amistosos de esta pretemporada: la derrota con el Oporto (1-0), el empate con el Rayo (1-1) y el triunfo frente al Newcastle (0-2).

Sorloth sigue sin estar al 100%

La duda es Alexander Sorloth, por una contractura sufrida en el último partido en St. James’ Park. Desde entonces, no ha podido ejercitarse con el grupo sobre el césped. Ni el martes ni el miércoles ni este jueves. Los dos últimos entrenamientos, el viernes y el sábado, determinarán si el atacante está apto o no para comenzar el campeonato este domingo en Cornellà-El Prat.

A su vez, José María Giménez es baja para el compromiso de este domingo, por la lesión muscular que sufrió el pasado 20 de junio en el Mundial de Clubes. Aún no se ha reincorporado a los entrenamientos ni ha podido jugar ningún de los tres encuentros de preparación del verano.