Cardoso pasará por quirófano y dice adiós al Mundial con Estados Unidos

Johnny Cardoso tendrá que pasar finalmente por quirófano. El Atlético de Madrid confirmó este lunes, mediante un comunicado oficial, que el centrocampista estadounidense será intervenido de la lesión que sufrió en el tobillo derecho durante el entrenamiento del pasado jueves, un contratiempo que le obligará a poner punto final anticipado a su temporada y que, salvo sorpresa mayúscula, también le dejará fuera de la próxima Copa del Mundo.

"El estadounidense sufrió un traumatismo en el entrenamiento del pasado jueves que desencadenó un esguince de alto grado con afectación articular", explicó el club rojiblanco, que además quiso enviar un mensaje de apoyo al futbolista: "Te enviamos mucho ánimo y mucha fuerza, Johnny".

La noticia supone un golpe muy duro tanto para el Atlético como para la selección de Estados Unidos. A tan solo un mes para el inicio de la Copa del Mundo, la presencia de Johnny se antoja improbable. El internacional con Estados Unidos es una de las caras visibles de la selección dirigida por Mauricio Pochettino, junto a Christian Pulisic o Weston McKennie, entre otros. Su ausencia supone un golpe durísimo para una selección norteamericana que afronta el torneo con una ilusión especial, teniendo en cuenta que Estados Unidos será una de las sedes del campeonato junto a México y Canadá.

La lesión representa otro duro revés en una primera campaña irregular de Cardoso como rojiblanco, marcada constantemente por los problemas físicos. El mediocentro de 24 años ya sufrió a principios de temporada otro esguince de tobillo que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante más de un mes.

Sin embargo, cuando ha estado sano, ha demostrado ser uno de los fijos para el 'Cholo' Simeone. De hecho, el técnico argentino encontró en él una pieza muy útil para equilibrar el centro del campo. Su capacidad para actuar como pivote defensivo permitió liberar a Koke de tareas más destructivas, dándole mayor margen para participar en la construcción ofensiva y en la circulación de balón.

La baja de Cardoso se suma a una larga lista de futbolistas importantes que tampoco podrán disputar el Mundial por lesión. Nombres como Éder Militao, Rodrygo Goes, Xavi Simons, Serge Gnabry o Hugo Ekitiké también se perderán la gran cita mundialista del verano.