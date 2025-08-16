ATLÉTICO DE MADRID
Cardoso por Koke, en la última prueba de Simeone para el once ante el Espanyol
Sorloth se recupera a tiempo y el Atlético tan solo tendrá la baja este domingo de José María Giménez
EFE
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, contó este sábado con Johnny Cardoso en el centro del campo, al lado de Conor Gallagher y en lugar de Koke Resurrección, en la última prueba del once para el partido de este domingo con el Espanyol en el RCDE Stadium.
Esa variación fue la única respecto a los ensayos de los días anteriores de la alineación, que quedaría formada por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el medio campo; y Álex Baena y Julián Alvarez, en la delantera.
Cardoso recibió un golpe el pasado martes, no se entrenó el miércoles, volvió a la dinámica del grupo el jueves y había formado parte del teórico equipo suplente tanto el jueves como el viernes, cuando Simeone ubicó ahí a Koke, hasta este sábado, cuando apostó por el internacional por Estados Unidos.
La última prueba también reafirmó la probable suplencia de Pablo Barrios, por una cuestión de rodaje, recién recuperado de una lesión muscular que le ha apartado de los tres amistosos de este verano.
También Alexander Sorloth, que sí entrará finalmente en la convocatoria tras superar una contractura, y Antoine Griezmann, el máximo goleador de la pretemporada con dos tantos, partirán desde el banquillo mañana.
