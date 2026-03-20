Las dos caras de Julián Álvarez hacen sospechar al Barça: ¿La Araña de LaLiga o la de Champions?

La fanfarria de la Champions League transforma a Julián Álvarez. La melodía operística de la máxima competición continental es un acicate para la 'Araña', que vive su momento más dulce en Europa tras vivir un invierno complicado a nivel realizador. De hecho, los números del argentino en LaLiga distan mucho de lo que debería ser un artillero de garantías, pese a su condición de indiscutible en ataque. El delantero suma ocho goles en el torneo doméstico, disputadas ya 28 jornadas.

La Champions le pone

Pero la Champions es otra historia. El de Calchín ofrece su versión más voraz por Europa, donde iguala sus registros a los de LaLiga en la mitad de encuentros. Julián suma idéntico número de tantos -ocho- y cuatro asistencias, colocándose entre los cinco mejores goleadores de la competición, superado sólo por Mbappé (13) y Kane (10), que continúan en liza, y Gordon (10) y Haaland (8), eliminados en la ronda de octavos. Por ponerlo en perspectiva, la 'Araña' anotó en la 24-25, su primera como colchonero, siete tantos a nivel europeo.

Julián Álvarez, goleador del Atlético en Londres / EFE

Y todo ello en medio de los rumores que le colocan como gran agitador este verano del mercado de fichajes. Julián Álvarez es el objeto de deseo de los grandes europeos, con el Barça obcecado en convencer al delantero para que vista de azulgrana la próxima campaña. Desde la dirección deportiva culé ven al argentino como un relevo de garantías para Robert Lewandowski, quien finaliza contrato este junio y todavía se desconocen sus planes de continuidad.

La 'Araña', sin embargo, no parece muy por la labor de cambiar de aires. El campeón mundial con Argentina es "feliz" en el Atlético de Madrid, así lo ha ido transmitiendo en las últimas semanas y lo reafirmó después de culminar el pase a cuartos de final en la Champions League tras superar en el global de la eliminatoria al Tottenham. Frente a los londinenses, Julián fue determinante, tanto en la ida como en la vuelta, anotando tres de los siete goles y repartir dos asistencias. Unos números y efectividad que se asemejan más a lo que Simeone reclama a su compatriota.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone / EFE

Simeone tiene lo que quería

El Barça aparece en el horizonte, pero no como destino sino como posible verdugo. Julián volverá a pisar el Spotify Camp Nou con la intención de celebrar su primer gol en el templo azulgrana, tras quedarse seco en Liga y Copa. Simeone expresó a Flick tras las semifinales coperas su deseo de volverse a ver en la Champions. A pedir de boca. Europa volverá a disfrutar de un duelo de titanes, entre dos estilos de juego opuestos pero que se complementan a la perfección y son una delicia para el espectador neutral. Un Atlético-Barça siempre apetece, menos a los aficionados de ambos equipos.