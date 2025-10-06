Del "eres un caradura" al "son los famosos criterios": la surrealista reacción de Simeone tras la expulsión de Lenglet

Diego Simeone tuvo que morderse la lengua tras el empate que el Atlético de Madrid cosechó ayer en Balaídos. El técnico rojiblanco, enfadado por la doble amarilla a Lenglet y su consecuente expulsión, no quiso responder a las preguntas sobre el arbitraje.

En la rueda de prensa tras el partido, el argentino aseguró que hablar de la polémica "no tiene sentido porque no va a cambiar nada de lo que pasó". "Me quedo con las situaciones del juego. Cuando fuimos once contra once lo teníamos controlado bien, con contragolpes peligrosos. Con diez nos comportamos defensivamente bastante correcto, no pudimos generar más allá de la situación de Koke, pero me voy muy contento con el trabajo general del equipo", añadió el técnico.

Pero Simeone, visiblemente feliz tras el pitido final, no se quedó ahí en los elogios a su plantilla: "Me fui muy contento y alegre por el esfuerzo de los chicos. Festejando el gran trabajo que hicieron. Pudimos jugar un partido con uno menos durante 60 minutos y respondimos a un esfuerzo muy grande de todos y por eso me fui con tanta alegría".

Elogios al equipo

Y es que la tarjeta roja a Lenglet condicionó claramente el encuentro. El francés vio la primera amarilla en el minuto 25 y fue amonestado por segunda vez en el 40', lo que dejó al Atlético de Madrid con un hombre menos durante toda la segunda mitad y parte de la primera.

"Me quedo siempre con lo positivo. Y en lo positivo en una situación compleja como la expulsión el equipo respondió muy bien. Los chicos trabajaron, no es fácil jugar 60 minutos con uno menos y respondieron bien", explicó Simeone tras el encuentro.

Preguntado también por la sustitución de Javi Galán en el 76' tras haber entrado en el 45', Simeone quiso justificar su decisión: "Fue con el 1-1. Entendía que Nico nos podía dar lo que le quedaba por fuerza en la izquierda y entró Baena para intentar tener un poquito más de agresividad ofensiva".

Así vivió la expulsión

Insistido sobre las decisiones arbitrales, el entrenador del Atlético de Madrid se mordió la lengua para evitar una posible sanción que no modificaría nada de lo sucedido en Balaídos, aunque sí tiró de ironía al hablar de las decisiones de César Soto Grado: "No voy a opinar nada. Perdón, pero no. Son los famosos criterios".

Pero no solo fue en rueda de prensa donde mostró su descontento sobre lo sucedido. También durante el encuentro y posteriormente en los micrófonos de Movistar+. "Sos un caradura, sos un caradura. Si ha pitado eso es que es un caradura". Esa fue la reacción del Cholo -captada por las cámaras de televisión- al ver la segunda amarilla a Lenglet. Preguntado por ello a pie de campo, Simeone evitó la polémica. "Muy contento con el trabajo de mis jugadores", repitió en hasta tres ocasiones en tres cuestiones diferentes.