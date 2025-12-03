El calvario interminable de Cardoso: la brújula de Simeone no calibra

Jugar contra el Barça es siempre un aliciente extra, especialmente si sirve para prácticamente estrenar el nuevo Spotify Camp Nou, que ayuda a superar con creces el ambiente del Estadi Olímpic Lluís Companys. Era sabido por todos que este martes, el feudo culé acogía un partido determinante en la pelea por el título liguero: el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone tenía la complicada misión de completar el sorpasso en la clasificación al Real Madrid e igualar al equipo dirigido por Hansi Flick, con 34 puntos.

Un reto que, además, venía acompañado del objetivo de uno de los grandes fichajes del verano en clave colchonera: Johnny Cardoso. Para desgracia de ambos, ni el Atleti ganó ese partido (3-1) ni el centrocampista pudo desplegar su mejor fútbol. Solo duró quince minutos sobre el campo.

Carodoso intenta tapar un centro de Olmo / Valentí Enrich / SPORT

La aventura del centrocampista estadounidense en el conjunto rojiblanco está siendo una auténtica pesadilla. Desde su llegada al club en verano, procedente del Real Betis, solo ha podido disputar 258 minutos de juego repartidos en cinco encuentros (cuatro de Liga y uno de Champions League). La media es de 51,6 minutos por choque. El motivo no atiende a lo deportivo. Lo cierto es que Cardoso, en el Atleti, está teniendo de todo menos suerte.

15 minutos contra el Barça

El encuentro ante el Barça fue la última muestra. Él fue la gran novedad del once del técnico argentino, pero no pudo jugar más de quince minutos. En la disputa de un balón con Olmo, se hizo daño en la rodilla y allí terminó su partido. Intentó seguir jugando, pero tuvo que ser sustituido poco después por Koke. “Johnny fue sustituido durante la primera mitad por un fuerte golpe en la rodilla”, explicaba el Atlético de Madrid en las redes sociales durante el descanso.

La semana anterior, en el último compromiso de Champions League contra el Inter de Milán, Cardoso reapareció por sorpresa en el once de Simeone. Habían pasado tres meses desde su último duelo, contra el Deportivo Alavés, en la tercera jornada de Liga. Ya llegó con molestias a su nuevo equipo.

Johnny Cardoso volvió en el Atlético-Inter. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Petición expresa de Diego Simeone por su gran temporada como jugador verdiblanco, el Atlético de Madrid pagó 24 millones de euros por él (Rodrigo Riquelme fichó por el equipo andaluz a cambio de 8 millones). Cardoso se perdió un tramo importante del inicio liguero por un esguince que arrastraba desde la Copa Oro disputada con Estados Unidos, y que resultó ser más grave de lo esperado.

Desde entonces, su historia en el Metropolitano acumula capítulos de recuperaciones largas, lesiones que frenan su continuidad y oportunidades para mostrar su talento que se pierden. La que tenía que ser la brújula de Simeone en un año importante para los colchoneros no está funcionando.