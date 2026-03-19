El calendario infernal del Atlético: el factor que puede ayudar al Barça en Champions

El Atlético de Madrid completó un más que buen partido en el Tottenham Hotspur Stadium y certificó la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. El equipo que dirige el 'Cholo' Simeone partía con una renta de tres goles tras el duelo de ida en el Metropolitano, pero esta vez no salió a especular en Londres y planteó un partido de tú a tú en el que apenas vio peligrar la eliminatoria.

Una vez más, el Atlético de Madrid estará entre los ocho mejores equipos del fútbol europeo. La presencia de los rojiblancos en estas eliminatorias se ha convertido en una constante desde la llegada del ‘Cholo’ Simeone, pero que sea habitual no le resta ni un ápice de mérito. De hecho, el conjunto madrileño es el cuarto equipo que más veces ha alcanzado los cuartos de final de la Champions League desde la edición 2013/14, solo por detrás de Bayern de Múnich, Real Madrid y FC Barcelona.

Resumen, goles y highlights del Tottenham 3 - 2 Atlético de Madrid de la vuelta de octavos de final de la Champions / Champions

En los cuartos de final, el Atlético de Madrid se medirá a un equipo conocido para ellos como es el Barça. Rojiblancos y azulgranas se volverán a ver las caras en la Champions, donde los del Cholo Simeone guardan un buen recuerdo, al menos de la última eliminatoria entre ambos, en la temporada 2015-16, cuando el conjunto colchonero remontó tras perder la ida y eliminó al equipo de Luis Enrique, que llegaba como vigente campeón.

También se han visto las caras este mismo curso en una eliminatoria. En las semifinales de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid se impuso con claridad al Barça en el partido de ida disputado en el Metropolitano y, ya en la vuelta, supo resistir los embistes del conjunto azulgrana. Aunque sufrió en varios tramos del encuentro, logró sellar el pase a la final del torneo copero. Simeone, una vez más, demostró que sabe cómo competir y eliminar al Barça en este tipo de eliminatorias.

El Atlético pasó a cuartos pese a perder frente al Tottenham en Londres / EFE

Esta vez, el orden de los partidos será el contrario. El encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions se disputará en el Spotify Camp Nou el miércoles 8 de abril, mientras que la vuelta, decisiva para decidir quién avanza de ronda, tendrá lugar en el Metropolitano el martes 14 de abril. Esto ocurre porque los rojiblancos han logrado 'robarle' el factor campo al Tottenham, cuarto clasificado en la fase liga por delante del Barça, que terminó en quinta posición.

No obstante, el Atlético de Madrid también cuenta con un factor que puede jugar en su contra: un calendario infernal. Aunque, evidentemente, el FC Barcelona también afronta un calendario complicado y más teniendo en cuenta que se está disputando el título de LaLiga con el Real Madrid, lo cierto es que el conjunto rojiblanco afrontará varios compromisos de enorme exigencia en muy pocos días.

El equipo de Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, comenzará este tramo decisivo de la temporada con un duelo de alta tensión ante el Real Madrid en el derbi madrileño. Su siguiente compromiso liguero será nada menos que frente al FC Barcelona. Y es que, aunque puedan tener menos en juego en LaLiga en ese momento, el Atlético deberá competir al máximo nivel ante estos rivales directos para mantener su competitividad y ofrecer una buena imagen. Después llegará la eliminatoria de la UEFA Champions League frente al Barça, un reto de máxima exigencia.

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En medio de ese exigente eliminatoria, el conjunto colchonero afrontará además una complicada visita al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, siempre un escenario de máxima dificultad. Y todavía hay más. En plena vorágine europea, apenas cuatro días después del duelo de vuelta ante el Barça, disputará la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Un calendario realmente exigente que obligará a Simeone y a su plantilla a dosificar esfuerzos y gestionar al máximo las rotaciones para llegar con opciones a todos los frentes.