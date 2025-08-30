El calendario completo del Atlético de Madrid en la Champions League 2025-26

El Atlético de Madrid, en comparación a su vecino en Madrid, salió con una pizca de fortuna del sorteo de rivales de la fase liga de la Champions League 2025-26, celebrado el pasado jueves en Mónaco. Los del 'Cholo' Simeone, que han firmado un arranque de curso decepcionante con apenas un punto de seis posibles tras un verano cargado de ilusión, fichajes y millones, necesitan reencontrarse con su gen competitivo en el escenario más exigente de Europa.

El cuadro rojiblanco se medirá a rivales de todos los perfiles: desde gigantes del continente hasta clubes debutantes en estas alturas de la competición. El calendario marca que el Atlético recibirá en el Metropolitano al Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt y Union Saint-Gilloise, mientras que deberá visitar plazas tan complicadas como Anfield (Liverpool), el Emirates (Arsenal), el Philips Stadion (PSV) y el infierno turco del Galatasaray. Sin duda, el hueso duro de roer para el Atleti serán los duelos a domicilio.

En total, ocho jornadas que determinarán si el Atleti logra situarse entre los ocho primeros de la tabla para acceder directamente a los octavos de final o si, por el contrario, deberá jugarse la vida en un peligroso playoff de acceso. Aunque la temporada pasada, de allí salió el campeón: el Paris Saint-Germain.

El calendario: un aspecto clave

Tras el sorteo celebrado el pasado jueves en Mónaco, quedaba por resolverse un aspecto clave: el calendario oficial de la UEFA, que este sábado por la mañana disipó todas las especulaciones. No es un detalle menor: el orden de los partidos condiciona el margen de rotación, el estado anímico del vestuario y hasta las aspiraciones en Liga y Copa del Rey, donde el Atlético también busca ser protagonista.

El calendario del Atlético de Madrid en la fase liga de la Champions League 2025-26 Jornada 1: Liverpool-Atlético de Madrid (17 septiembre, 21:00 horas) Jornada 2: Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt (30 septiembre, 21:00 horas) Jornada 3: Arsenal -Atlético de Madrid (21 octubre, 21:00 horas) Jornada 4: Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise (4 noviembre, 21:00 horas) Jornada 5: Atlético de Madrid - Inter de Milán (26 noviembre, 21:00 horas) Jornada 6: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (9 diciembre, 21:00 horas) Jornada 7: Galatasaray - Atlético de Madrid (21 enero, 18:45 horas) Jornada 8: Atlético de Madrid - Bodo/Glimt (28 enero, 21:00 horas)

El primer examen europeo de los de Simeone llegará pronto, con una visita de alto voltaje en Anfield ante el Liverpool. El cierre tampoco da tregua: los colchoneros terminarán la fase de liga en el ártico ante un Bodo/Glimt muy complicado en su fría Noruega.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Elche CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on August 23, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 23/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Elche CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En definitiva, el calendario dicta sentencia: el Atlético tendrá que demostrar que aún conserva esa fiabilidad continental que le convirtió en un hueso en Europa. A la vista del inicio liguero, la Champions aparece más como tabla de salvación que como problema añadido.

Formato de la nueva Champions League

La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Dónde ver la Champions League 2025-26

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.