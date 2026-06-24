De las calabazas de Cucurella al sí de Grimaldo: Simeone, muy cerca de tener un nuevo 'cañón'

El deseo del Atlético de Madrid para el lateral izquierdo era Marc Cucurella, pero los planes del catalán, aunque sí pasaban por Madrid, no lo hacían por el Metropolitano. El lateral de Alella fichó por el Real Madrid en una operación de alto secreto y que pilló por sorpresa a casi todas las partes. También en Chattanooga, donde se concentra la Selección Española en el Mundial 2026. “Se lo tenía callado”, reconocía Gavi, con su habitual naturalidad, al ser preguntado por el fichaje.

No obstante, el club colchonero tenía más balas en la recámara. Dispuestos a elevar el nivel de una posición de la que acabó adueñándose Matteo Ruggeri, fichado el pasado verano procedente de Italia, Mateu Alemany y su equipo tenían otro objetivo en el campo base de Luis de la Fuente: Alejandro Grimaldo.

Grimaldo en un partido de esta temporada / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

El lateral izquierdo suplente de La Roja ofrece características distintas a las de Cucurella, pero está tremendamente consolidado en la élite. Según Matteo Moretto, está a un paso del Metropolitano, después de que se esté ultimando el acuerdo entre clubes: Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.

Muy bueno en ataque

Simeone, que buscaba la solidez, la intensidad y la entrega de Marc Cucurella, un jugador que cada vez presenta mejores prestaciones en ataque, pero que destaca más por su papel en tareas defensivas, incorporará, entonces, a un perfil más ofensivo, con una zurda espectacular y más recursos en zona ofensiva, aunque algo más endeble atrás.

Grimaldo, en una edad competitiva perfecta (30 años), está acostumbrado a defender en una línea de cinco y a ocupar el carril izquierdo, partiendo desde una altura más elevada que la de un lateral. Allí, tanto Xabi Alonso primero como el resto de entrenadores que ha tenido después, han buscado explotar su capacidad para asociarse, sus centros y su pegada. Esta temporada, por ejemplo, ha marcado 14 goles y ha servido 12 pases de gol en 46 duelos. Cifras espectaculares para un defensor.

Grimaldo marca tras una nueva pérdida del Villarreal / Champions

Sin duda, su llegada al Metropolitano sería una grandísima noticia para el cuadro colchonero. Pero de poco sirve incorporar a un cañón de su calibre si no se le saca todo el brillo posible. No es la primera vez que le sucede eso a un Simeone que podría replantear su esquema si acaba llegando.

¿Defensa de cinco?

El argentino podría cambiar, de forma puntual o permanente, a una línea de cinco defensas. Su hijo, Giuliano, ha demostrado que puede desempeñar bien la función de carrilero por la derecha y Grimaldo ocuparía el carril izquierdo.

Gol de Alejandro Grimaldo contra el Villarreal / FRIEDEMANN VOGEL

Molina o Llorente podrían ocupar el perfil diestro del centro de la zaga y complementar una línea que, por ejemplo, comandaría Pubill desde el centro y completaría Hancko por la izquierda. Ruggeri o Nico González podrían competir con Grimaldo en la izquierda.

Tiempo al tiempo. Primero, Simeone necesita cerrar al cien por cien su llegada. Algo bastante bien encaminado, pero que aún no está asegurado.