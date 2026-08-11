La buscada opinión de Marcos Llorente (31 años), jugador del Atlético de Madrid, sobre la fiebre del eclipse: "Pan y circo"

El eclipse solar del 12 de agosto está acaparando toda la atención mediática de los últimos días en España y el momento de alzar la vista al cielo -siempre con las gafas especiales puestas- está cada vez más cercano. Este miércoles sobre las 20:30 horas España vivirá un momento histórico en astronomía con el primer eclipse total de Sol que se podrá ver en el país en más de 100 años.

Paradógicamente, una de las personas más buscadas durante estos días previos no es ningún meteorólogo reconocido, ni ningún astrólogo que pueda explicar el porqué de este espectacular fenómeno.

Vista de un eclipse solar. / ·

Se trata del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, conocido más allá del césped por su peculiar visión de la vida, su opinión acerca de la exposición al Sol o sus teorías conspirativas.

El lateral colchonero usa gafas de colores para contrarrestar los efectos nocivos de la luz artificial, amarillas o rojas en función de la situación que le toque vivir, por eso los usuarios de las redes querían saber cuáles usaría para ver el eclipse, o si también pensaba que se trataba de algo para desviar la atención.

Este mismo 2026, lanzó Free Human Global, una marca destinada a mejorar la salud y el bienestar de la gente con productos como las mencionadas gafas o un libro homónimo escrito por el propio Llorente.

Marcos Llorente, en 'El Hormiguero' / ATRESMEDIA

Así, en una primera Historia de Instagram recogía ese interés sobre cómo viviría el evento y apuntaba que su empresa "había sacado a la venta sus propias gafas homologadas para ver el eclipse", aunque en realidad se trataba de nada menos que un 'troleo'.

"Qué pesadilla con el puñetero eclipse", escribe junto a una foto de sí mismo con unas gafas de broma. Además, señalaba que a quien le interesara podía usar "un 50% de descuento con el código: PANYCIRCO50", dejando claro lo que piensa respecto al fenómeno natural que se producirá mañana.

Historias de Instagram de Marcos Llorente sobre el eclipse. / @marcosllorente

Llorente terminaba su comentario señalando que, efectivamente, "no lo va a ver", por si a alguien no le quedaba claro que se trataba de una broma, una postura acorde con el estilo de vida que siempre ha defendido.

El experimentado lateral derecho afronta su vigesimoprimera temporada en primera división y su octavo curso vistiendo los colores del Atlético, en el verano más especial tras coronarse campeón del mundo con la selección española.