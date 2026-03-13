ATLÉTICO DE MADRID
Brutal rajada de Simeone: "Las declaraciones de Julián fueron correctas"
El técnico del Atlético de Madrid fue preguntado por las palabras de la Araña tras el partido ante el Tottenham, cuando dijo que no sabía qué pasaría con su futuro
El Atlético de Madrid se enfrenta este sábado al Getafe en el regreso a LaLiga tras la impresionante eliminatoria de Champions protagonizada entre semana frente al Tottenham. El pase a cuartos está prácticamente sellado, pero el foco lo acaparó, una vez más, Julián Álvarez.
Y es eso lo que precisamente molesta a Simeone, que critica que no se disfrute de las recientes goleadas del Atlético de Madrid por culpa de factores externos a lo deportivo.
El técnico argentino, en la rueda de prensa previa al partido frente a los azulones, dio un discurso reivindicativo al ser preguntado por las palabras de Julián Álvarez. "Yo qué sé, puede ser que sí o puede ser que no, nunca se sabe...", dijo la Araña al ser preguntada por su futuro.
Primero fueron Oblak y Griezmann...
Y sobre ello le pidieron opinión a Simeone. "Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma correcta de lo que voy a a hablar. No hablo a los periodistas, sino a nuestra gente. Le ganamos al Brujas 4-1 y el mejor fue Oblak porque había parado dos pelotas importantísimas y el equipo había quedado en segundo orden pese a haber ganado 4-1. La expectación de la mayoría de ustedes fue que Oblak tuvo una parada extraordinaria y nos salvó el partido", comenzó diciendo.
"Luego el partido contra el Barça ganamos 4-0 y la parte importante y las portadas de los diarios fue que Griezmann se podía ir o si se quedaba: Griezmann está con nosotros, se queda y jugará la final", reivindicó Simeone.
...y luego Julián
Pero no se quedó ahí y valoró las declaraciones de Julián Álvarez: "El otro día Julián hizo unas declaraciones correctas, la vida de todos nosotros es el día a día y la valoración de las personas se hace a partir de lo que te dan. Y Julián Álvarez nos está dando un montón. En resumen, partido contra el Brujas ganamos 4-1 y todo se centró en Oblak y sus paradas. Partido contra el Barcelona, ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5-2 y todo basado en Julián Álvarez".
Y concluyó con una reflexión final: "Estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada, y vamos a competir".
