Brutal rajada de Simeone: "Las declaraciones de Julián fueron correctas"

El Atlético de Madrid se enfrenta este sábado al Getafe en el regreso a LaLiga tras la impresionante eliminatoria de Champions protagonizada entre semana frente al Tottenham. El pase a cuartos está prácticamente sellado, pero el foco lo acaparó, una vez más, Julián Álvarez.

Y es eso lo que precisamente molesta a Simeone, que critica que no se disfrute de las recientes goleadas del Atlético de Madrid por culpa de factores externos a lo deportivo.

El técnico argentino, en la rueda de prensa previa al partido frente a los azulones, dio un discurso reivindicativo al ser preguntado por las palabras de Julián Álvarez. "Yo qué sé, puede ser que sí o puede ser que no, nunca se sabe...", dijo la Araña al ser preguntada por su futuro.

Primero fueron Oblak y Griezmann...

Y sobre ello le pidieron opinión a Simeone. "Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma correcta de lo que voy a a hablar. No hablo a los periodistas, sino a nuestra gente. Le ganamos al Brujas 4-1 y el mejor fue Oblak porque había parado dos pelotas importantísimas y el equipo había quedado en segundo orden pese a haber ganado 4-1. La expectación de la mayoría de ustedes fue que Oblak tuvo una parada extraordinaria y nos salvó el partido", comenzó diciendo.

"Luego el partido contra el Barça ganamos 4-0 y la parte importante y las portadas de los diarios fue que Griezmann se podía ir o si se quedaba: Griezmann está con nosotros, se queda y jugará la final", reivindicó Simeone.

...y luego Julián

Pero no se quedó ahí y valoró las declaraciones de Julián Álvarez: "El otro día Julián hizo unas declaraciones correctas, la vida de todos nosotros es el día a día y la valoración de las personas se hace a partir de lo que te dan. Y Julián Álvarez nos está dando un montón. En resumen, partido contra el Brujas ganamos 4-1 y todo se centró en Oblak y sus paradas. Partido contra el Barcelona, ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5-2 y todo basado en Julián Álvarez".

Noticias relacionadas

Y concluyó con una reflexión final: "Estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada, y vamos a competir".