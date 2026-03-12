Barrios se rompe de nuevo

El centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, vuelve a caer lesionado tras su efímera vuelta al 'verde'. El canterano rojiblanco tuvo que retirarse del entrenamiento de este jueves tras notar molestias durante la sesión. Un día después, los servicios médicos rojiblancos han detectado una nueva lesión en el muslo, pero esta vez en la pierna derecha.

El incidente se produjo en la parte final del entrenamiento, cuando el jugador sintió un pinchazo en el muslo mientras participaba en un 'partidillo'. Tras el aviso del propio futbolista, la asistencia médica del club le atendieron y abandonó el terreno de juego antes de finalizar la sesión.

El delantero del Barcelona Raphinha (izda) en acción ante el centrocampista del Atlético de Madrid Barrios, durante el partido adelantado de la jornada 19 de Liga disputado en el Camp Nou de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta. barça . atletico madrid. liga españa 2025/2026 barça . atletico madrid. 19. accion. spotify camp nou / Enric Fontcuberta / EFE

El diagnóstico emitido a través de un comunicado oficial no valora el tiempo de bajo del jugador: "La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", explica el Atlético en sus redes sociales. Sin embargo, esta lesión supone unas tres semanas fuera de la 'cancha', que dejaría al joven 'colchonero' de 22 años sin disputar los partidos ante el Getafe del próximo sábado, el del Tottenham, en la vuelta de Liga de Campeones del próximo miércoles 18 de marzo, y ante el Real Madrid, del 22 de marzo en el estadio de los 'blancos'.

Nuevo contratiempo

El episodio supone un contratiempo para Barrios, que ve truncada su continuidad en el 'ritmo competitivo' después de haber estado alrededor de un mes fuera y volver hace escasos días. El mediocentro recibió el alta el pasado 5 de marzo, incluso disputó 21 minutos en la ida de los octavos de final de este martes 10 de marzo ante el Tottenham, pero ahora la 'joya' rojiblanca pisa de nuevo la enfermería.

A partir de ahora comenzará un proceso de recuperación que incluirá tratamiento de fisioterapia y trabajo específico de readaptación en el gimnasio, según ha comunicado el club rojiblanco. Diego Pablo Simeone estará atento a la evolución de su 'timón' en el centro del campo, del que se espera una pronta recuperación para intentar llegar al derbi madrilenyo. Aunque puede que Simeone lo reserve para el 'duelo' ante los 'culés' del próximo 5 de abril en el Metropolitano.