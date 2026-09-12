Barrios se cae por lesión... y peligra el derbi contra el Madrid

El Atlético de Madrid afronta una semana de máxima exigencia. El conjunto de Diego Simeone llega a este tramo de la temporada después de sumar siete puntos en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, con dos victorias, un empate y una derrota. Tras imponerse al Málaga y al Sevilla y empatar ante el Villarreal, los rojiblancos sufrieron su primer tropiezo liguero en San Mamés, donde cayeron por 3-0 ante el Athletic.

A ese inicio liguero se añadió esta semana el estreno en la Champions. El Atlético visitó Anfield para enfrentarse al Liverpool y terminó cayendo por 2-1 después de adelantarse en el marcador. Un partido de máxima exigencia que dejó además una preocupación con Pablo Barrios que se ha acabado confirmando este sábado.

Y es que, en este arranque de curso, Pablo Barrios se había convertido en uno de los hombres importantes del equipo rojiblanco. El centrocampista había participado en los cuatro primeros partidos de LaLiga, con tres titularidades, 294 minutos disputados y una asistencia de gol. En ese sentido, Barrios también fue titular ante el Liverpool en Anfield y disputó 77 minutos antes de ser sustituido en la segunda parte.

Contratiempo físico para Barrios

Precisamente, su sustitución ante el conjunto inglés fue la primera señal de alarma. Barrios tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda parte del encuentro y su salida encendió las alarmas dentro del Atlético. Ahora, el club rojiblanco ha confirmado el alcance de la lesión.

"Pablo Barrios no estará disponible para San Sebastián. El centrocampista acabó con molestias el encuentro ante el Liverpool y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se ha confirmado que sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha", comunicó el club rojiblanco.

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De esta manera, se trata de una baja especialmente sensible para Simeone en una semana de máxima exigencia. El centrocampista se perderá seguro el partido contra la Real Sociedad y es probable que tampoco esté disponible para los encuentros ante Osasuna y el Real Madrid de la próxima semana. Así, el 'Cholo' se queda sin uno de los jugadores que más protagonismo estaba teniendo en este inicio de temporada.