Bajonazo Lenglet

Clément Lenglet apostó definitivamente por el Atlético de Madrid. Después de jugar la pasada temporada en el equipo colchonero en calidad de cedido, el central francés rescindió su contrato con el FC Barcelona para regresar al club rojiblanco con la carta de libertad. Era un buen movimiento para todas las partes, puesto que los azulgranas se ahorraron una ficha elevada y el futbolista volvió a donde fue feliz.

Lenglet había sido una pieza muy importante para Simeone el curso pasado, disputando 34 encuentros, 32 como titular, y anotando tres goles. El central francés se hizo un hueco en el once de los rojiblancos, con momentos de continuidad y buen fútbol. En líneas generales, rindió a un buen nivel bajo las órdenes del técnico argentino, que no dudó en 'repescarlo'.

En cambio, esta temporada está ofreciendo una versión más irregular. El central francés, que domina como pocos la salida de balón, está dejando más dudas en el apartado defensivo. Comete más errores de los habituales y, en varias ocasiones, se ha mostrado menos expeditivo de lo que debe ser un central de primer nivel.

VIGO (PONTEVEDRA), 05/10/2025.- El centrocampista del Celta Ferrán Jutglà y el defensa del Atlético Clement Lenglet, durante el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que Celta de Vigo y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

Además, cuenta con una elevada competencia en la posición de central con Robin Le Normand, José María Giménez, Dávid Hancko, o incluso Ruggeri y Pubill que también pueden jugar en esa demarcación. Esta circunstancia complica que tenga continuidad en el once de Simeone, y los errores te llevan directamente al banquillo.

En ese sentido, tras ser expulsado en el campo del Celta de Vigo después de una imprudente acción, Lenglet estuvo seis partidos sin disputar ni un solo minuto. El entrenador argentino le puso la cruz por esa temeridad, y le castigó con ver los siguientes duelos desde el banquillo. No hay lugar para equivocarse en el primer nivel.

Pero, a través de trabajo y esfuerzo, Lenglet fue capaz de revertir esta situación. El ex del Barça ha disputado los últimos tres partidos (Oviedo, FC Barcelona y Athletic Club) como titular aprovechando las variaciones de Simeone y los problemas físicos de otros compañeros. Sin embargo, cuando había recuperado la confianza, otra piedra en el camino.

Clément Lenglet no viajará a Eindhoven para medirse este marte al PSV en la sexta jornada de la fase liga de la Champions League debido a una contractura muscular que se produjo en el encuentro que disputamos el sábado en San Mamés. El central francés salió lesionado del encuentro contra el Athletic y tendrá que estar un tiempo de baja justo cuando empezaba a volver a ser importante. Bajonazo para Lenglet.