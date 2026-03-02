ATLÉTICO
Baja confirmada en el Atlético: Simeone no recupera al 'anti Pedri'
Los colchoneros viajarán a Barcelona a defender lo que parece una suficiente renta de cuatro goles para meterse en la final de Copa
Apuró hasta el final, haciendo ejercicios de recuperación y trabajo físico pautado por los servicios médicos. Sin embargo, el esfuerzo resultó en vano y Pablo Barrios no estará en el duelo de Copa del Rey frente al Barcelona de este martes (21.00 horas).
Una final copera, trece años después
El Atlético de Madrid deberá defender una renta holgada de cuatro tantos en el Spotify Camp Nou tras la goleada del Metropolitano, una cifra que parece suficiente para sellar el billete para la final del torneo del K.O. Los colchoneros no disputan el partido decisivo de la Copa desde la temporada 2012-2013, cuando se impusieron al Real Madrid en un derbi madrileño decidido en la prórroga gracias a un gol del central Miranda.
Barrios se ha perdido los últimos siete encuentros del Atleti desde que cayó lesionado el 5 de febrero en La Cartuja, en los cuartos de final. El centrocampista madrileño se ha convertido en imprescindible para Simeone, titular en prácticamente todas las jornadas de Liga. El internacional con las categorías inferiores de España ha disputado 19 de los veintiún partidos ligueros saliendo desde el once inicial.
Al Cholo, no obstante, no le ha ido del todo mal sin la participación de Pablo Barrios, con cuatro triunfos, dos derrotas y un empate sin la participación del '8', firmando partidos excelsos como el mencionado frente al Barcelona. El técnico argentino tiene un arsenal de futbolistas en el centro del campo para suplir al talentoso canterano. Mendoza, Koke, Cardoso, Almada, Baena han ganado influencia tras las molestias del mediocentro rojiblanco.
Ruggeri y Nico sí estarán
El resto de efectivos del equipo se encuentran ya disponibles y preparados para viajar este martes junto al grupo. Entre ellos destaca la presencia de Matteo Ruggeri, que este lunes pudo completar la sesión de entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros después de haber realizado trabajo alternativo el domingo como parte de su proceso de recuperación y readaptación.
También regresa a la convocatoria Nico González, quien ha dejado atrás la lesión muscular que le obligó a permanecer alejado de los terrenos de juego durante los últimos cuatro encuentros consecutivos, recuperando así sensaciones y opciones para volver a entrar en la dinámica competitiva del Atlético.
- La Finalissima entre España y Argentina queda suspendida
- Hansi Flick arranca la remontada con un 'toque' a Gavi y Lamine
- La interesante reflexión de Lahm sobre el éxito de La Masia del Barça: 'Las academias no responden a una pregunta crucial
- La 'bomba Newey' le explota a Aston Martin
- Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea
- Lesión Lewandowski: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Sergi Roberto: 'Hay que creer y estoy seguro de que este Barça puede remontar
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo