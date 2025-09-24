Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ATLÉTICO

Baena está de vuelta

El centrocampista regresa a la convocatoria para el partido ante el Rayo

Álex Baena con la camiseta de su nuevo equipo el Atlético de Madrid

Álex Baena con la camiseta de su nuevo equipo el Atlético de Madrid / Atlético de Madrid

EFE

Madrid

Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, regresó este miércoles a la convocatoria para el partido contra el Rayo Vallecano en el Metropolitano, después de cinco partidos de baja entre una lesión muscular y una operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de septiembre.

El futbolista, ya reincorporado al grupo durante toda esta semana y listo para volver a la competición, sólo ha podido disputar un encuentro oficial en este curso, en la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Espanyol (2-1), y se ha perdido sucesivamente los choques con el Elche, el Alavés, el Villarreal, el Liverpool y el Mallorca.

Mientras Baena ya está a disposición de Simeone, el técnico tiene cuatro bajas para recibir al Rayo: el defensa José María Giménez, que ultima su puesta a punto; los centrocampistas Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo, y Thiago Almada, con una lesión muscular; y el delantero Alexander Sorloth, por su expulsión ante el Mallorca.

El resto de efectivos de la primera plantilla han entrado en la convocatoria (los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Marcos Llorente, Koke Resurrección, Pablo Barrios y Conor Gallagher; los extremos Giuliano Simeone, Carlos Martín y Nico González; y los delanteros Julián Alvarez, Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann) más los canteranos Salvador Esquivel, Jano Monserrate y Taufik Seydu.

