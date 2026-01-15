Augusto Fernández, exjugador del Atlético de Madrid: "Perder la final de Milán fue durísima, ya que fuimos mejores"

El Atlético de Madrid ha vivido la cara más cruel del fútbol: perder dos finales de la Champions League contra su máximo rival, el Real Madrid. En ambas ocasiones, el desenlace fue trágico. La primera, en Lisboa, con un gol de Sergio Ramos en el minuto 94 que forzó la prórroga, en la que los blancos acabaron goleando. La segunda, en Milán, se decidió en la tanda de penaltis.

Uno de los protagonistas de la segunda final fue el mediocentro argentino Augusto Fernández, que llegó al club en ese mismo invierno. Sin embargo, en tan solo unos meses se hizo con la titularidad y fue el elegido por el Cholo Simeone para disputar el partido desde el inicio.

Es un partido que jamás olvidará y así lo explicó cuando acudió al pódcast 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, para contar cómo vivió ese encuentro, entre otros temas. El argentino empezó confesando que "la final de Milán fue durísima".

Los días previos a la final fueron duros para él, ya que no sabía si iba a ser titular: "Yo venía de jugar buenos cuartos de final contra el Barça y también las semifinales ante el Bayern Múnich. En esos partidos demostré solvencia y solidez en el medio".

Antes de la final en Milán, el Cholo Simeone se acercó a él y le dio un DVD sobre jugadas de Luka Modric: "Yo lo agarro, pero internamente digo: '¿Qué tengo que estudiar de Modric?'. Por más que lo estudie, son jugadores impredecibles".

No tiene dudas de que el Atlético de Madrid fue superior al conjunto de Zinedine Zidane: "Fue una frustración muy grande perderla con un gol en 'offside'". Además, dejó claro que ellos se enteraron al momento de que el gol era ilegal.

Sobre cómo fue la vuelta al vestuario, el exjugador argentino compartió que estaban "hundidos". "Todo te cuesta tanto que en el momento que sientes que vas a tocar la gloria, y no se da por una situación injusta...".

Para zanjar el tema, el argentino aseguró que "fue como una especie de fracaso", ya que "yo crecí con la mentalidad de que del segundo no se acuerda nadie".