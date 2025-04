El Atlético visita Sevilla sin dos piezas importantes

El Atlético de Madrid visita este domingo el Sánchez Pizjuán con la intención de volver a sumar tres puntos en liga. Los de Simeone, ya eliminados en Copa del Rey y Champions League, se enfrentan a un Sevilla que no ha logrado ganar ningún partido en casa este año.

Simeone compareció en rueda de prensa y evaluó las últimas semanas del equipo. "No tengo ganas de hablar de lo anterior porque ya no se puede hacer nada. Sí los comentarios, responder con respeto a las preguntas que me hacen. Competimos muy bien en Champions y en Copa. Fuimos superados por un gran rival en Copa y ya saben lo que pienso de lo que pasó en la Champions. Así que ahora me enfoco en el Sevilla".

Los colchoneros afrontan el duelo de liga con dos bajas sensibles. La ausencia más dolorosa será la de Rodrigo de Paul, que se sometió a unas pruebas después de tener molestias musculares al finalizar el partido contra el Barça. Tampoco estará Samu Lino, a pesar de no disputar ni un solo minuto en Copa. Ambas suplencias cobran sentido después del desgaste en los compromisos internacionales.

Varias ausencias en el Atleti

El técnico del Atlético de Madrid no quiso dar pista sobre el once. "Estamos analizando, viendo el regreso de Koke, que ya está bien. También puede jugar Llorente, con Molina o César en el lateral. Le daremos una vuelta". Además de Lino y De Paul, ni Correa ni Giménez estarán ante el Sevilla, ambos por sanción. El argentino cumplirá su cuarto de los cinco partidos de suspensión por insultar al árbitro frente al Getafe.

De Paul, baja ante el Sevilla / VALENTÍ ENRICH

El Sevilla llega tocado a este partido después de la derrota en el derbi contra el Betis. Los andaluces, situados en la zona media de la clasificación, todavía sueñan con los puestos europeos, que están tan solo cuatro puntos por encima. El conjunto hispalense solo tendrá la baja de Tanguy Nianzou, por una lesión en el muslo.

"El Sevilla está compitiendo bien, mejor de lo que dicen los resultados. El campo aprieta, la gente acompaña muchísimo al equipo y los dos tenemos necesidades. A ver quién es capaz de sostener ese momento de presión según comience el partido", aseguraba Simeone, que deberá dar con la tecla para mantener motivados a sus jugadores después de los jarrones de agua fría de Champions y Copa del Rey.