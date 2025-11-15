El Atlético más valiente de la historia

El mejor Atlético de Madrid está de vuelta. Diego Simeone ha logrado darle la vuelta a un irregular comienzo de temporada a base de goleadas y resultados positivos que colocan a los rojiblancos cuartos con 25 puntos. Lejos queda todavía el Real Madrid, pero si hay una cosa clara en el Metropolitano es que los colchoneros se ven capaces de luchar por LaLiga hasta el final.

En ese sentido, datos en mano, este Atlético 25/26 es el más valiente de toda su historia. No solo ha conseguido marcar en todos los partidos, sino que además se trata del primer arranque liguero de la historia del club en el que el cuadro rojiblanco ha logrado inaugurar el marcador en todas y cada una de las primeras doce jornadas.

De hecho, si el Atlético se ha ido dejando puntos que le han alejado del liderato es a base de empates, pues tan solo cayó en el RCDE Stadium frente al Espanyol en la primera fecha del campeonato.

12 estrenos de marcador

Antes de los goles de Miguel Rubio y Pere Milla, Julián Álvarez había estrenado el luminoso con un golazo de falta directa. Una situación que se ha ido repitiendo en todos los encuentros disputados hasta el momento en LaLiga.

Sorloth adelantó a los de Simeone frente al Elche y Giuliano hizo lo propio contra el Alavés, dos partidos finalizados con empate a uno. El triunfo ante el Villarreal (2-0) lo inauguró Barrios, mientras que el Atlético volvió a empatar ante el Mallorca con gol inicial de Gallagher.

Julián Álvarez anotó el primer gol de falta de la temporada frente al Espanyol en la Jornada 1 / EFE

Julián, en la victoria frente al Rayo Vallecano (3-2), y Le Normand, en la goleada en el derbi frente al Real Madrid (5-2), fueron los autores del primer gol del partido en las jornadas 6 y 7; mientras que un gol de Starfelt en propia puerta adelantó a los rojiblancos en el último pinchazo del equipo (1-1 contra el Celta).

A partir de entonces, todo victorias. Frente a Osasuna (gol de Almada, 1-0), Real Betis (gol de Giuliano, 0-2), Sevilla (gol de Julián, 3-0) y Levante (gol de Dela en propia puerta, 3-1).

Época de Luis Aragonés

Un total de doce tantos inaugurales que han corrido a cargo de Julián Alvarez (3), Sorloth, Giuliano (2), Barrios, Gallagher, Le Normand y Almada, además de Starfelt y De la Fuente en propia puerta, y que han permitido al Atlético marcar en todas las jornadas, algo que no sucedía de la campaña 1982/83 con Luis Aragonés.

"Un hito más propio del fútbol clásico que del actual, tal y como atestiguan las más de cuatro décadas transcurridas desde entonces. Anteriormente, también se había conseguido en las campañas 1980/81, 1978/79, 1957/58, 1955/56, 1951/52, 1948/49, 1947/48 y 1940/41, además de la 1933/34 en Segunda División. No obstante, solo en la 1980/81 y en la 1933/34 se tradujo este registro en un mayor número de victorias (8) respecto a las 7 actuales", asegura el Atlético de Madrid.