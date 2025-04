El Atlético, del triplete a la nada en 21 días

De soñar en grande a quedarse con nada en un abrir y cerrar de ojos. Esto ha sido lo que le ha pasado al Atlético de Madrid. Un vestuario desconsolado y una afición totalmente abatida tras un último mes para olvidar.

Con la última eliminación de los rojiblancos, los de Simeone dicen prácticamente 'adiós' a levantar uno de los tres grandes títulos de esta temporada. Con una Liga cada vez más lejos y ya sin Copa ni Champions, el Atlético no encuentra motivación para lo que resta de curso.

La Champions, su peor pesadilla

El primer golpe fue la Champions. El formato de la nueva competición europea no se les dio nada mal a los rojiblancos. Quintos en la clasificación, el equipo madrileño se clasificó directamente para los octavos de final. Allí esperaron hasta conocer a su rival: el Real Madrid.

Con la historia en su contra pero con unos últimos duelos que acabaron en tablas, el Atlético sentía que este podía ser el año. Y estuvieron a nada de conseguirlo. El partido de ida fue para el equipo de Ancelotti (2-1), pero nada estaba perdido.

En el fortín rojiblanco, el Atlético de Madrid empató la eliminatoria y forzó una prórroga, pero el resultado no se movió. Penaltis. Y su peor pesadilla volvió a hacerse realidad. El VAR anuló el penalti de Julián por unos supuestos dos toques, y el sueño de levantar la orejona se desvaneció.

Champions

Caer en octavos, de esa forma, y contra el Madrid, destruyó la moral de los jugadores. Aunque parece que todavía no han conseguido reponerse, el Atlético siempre ha dejado claro una cosa: da igual los golpes que reciban, ellos siempre se levantan.

La Copa les dejó con la miel en los labios

Si la Champions fue cruel con el Atlético, la Copa no se quedó lejos. Los rojiblancos llegaron a la semifinal de la competición del KO para medirse a un FC Barcelona dispuesto a ir por el triplete.

El partido de ida fue de aquellos en los que tienes que medirte la tensión a cada rato. Una (bendita) locura. Los de Simeone sacaron ventaja muy rápido, pero los azulgrana consiguieron darle la vuelta y pasar de un 0-2 en contra a un 4-2. Una remontada épica. Pero el Atlético no se quedó de brazos cruzados y devolvió las tablas en el marcador en el último suspiro.

Todo podía pasar en el Metropolitano, pero la desconexión en el juego y el desgaste mental hicieron que Simeone se despidiera de una nueva competición. Un solitario gol de Ferran Torres dio el pase a la final al FC Barcelona y dejó al Atlético morir en la orilla.

LaLiga, una utopía más que una realidad

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone se proclamó campeón de invierno en la competición doméstica. Aunque sabían que no sería fácil mantenerse en el liderato en una competición tan marcada por la regularidad, los colchoneros podían permitirse el lujo de imaginarse levantando LaLiga.

El récord de victorias consecutivas en la historia del Atlético (15) hizo que la euforia de los aficionados fuera 'in crescendo'. Pero el globo se pinchó demasiado rápido. Llegaron las derrotas de Leganés y Getafe, y los empates de Villarreal y Celta. Y con ello, el sueño de levantar el título liguero se fue esfumando.

A falta de nueve jornadas, el FC Barcelona (66 puntos) es el líder en la clasificación seguido del Real Madrid con 63. El Atlético, en tercera posición, está a nueve puntos del liderato. Todavía quedan por disputarse 27 puntos por lo que, matemáticamente, el Atlético podría proclamarse campeón a final de temporada.

No es una trarea fácil, pero tampoco es imposible. El Atlético tendría la obligación de no dejarse ningún punto y cruzar los dedos para que sus competidores sí lo hagan. Hablamos de Barça y Madrid, pero como ya dijo el 'Cholo': "El fracaso sería no intentarlo".