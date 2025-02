El Atlético tendrá competencia por Nicolas Jackson

El Atlético de Madrid ya piensa en la próxima temporada y quiere fortalecer su proyecto con un hombre gol de garantías. Con Julián Álvarez y Antoine Griezmann imprescindibles para Diego Pablo Siemone, los colchoneros apostarán por una referencia ofensiva, siempre y cuando Alexander Sorloth no continúe en la disciplina rojiblanca el curso venidero. El noruego es un rematador puro y el Cholo anhela un atacante más polivalente, con mayor movilidad y que pueda caer a bandas cuando los partidos se atascan.

Jackson, el elegido

En Inglaterra afirman que el Atleti se lanzará en verano a por la contratación de Nicolas Jackson, delantero del Chelsea. El futbolista ha explotado en Stamford Bridge y en los despachos del Metropolitano le ven como el jugador ideal, ya que cumple los requisitos y ya sabe qué es jugar en LaLiga. El senegalés militó en el Villarreal antes de dar el salto a la Premier League.

Jackson, en una acción con Khusanov del City / EFE

Jackson se encuentra ahora recuperándose de una lesión en el tendón de la corva, la parte posterior del muslo, y deberá reposar durante dos meses. Un parón que llega en su mejor momento, cuando se había convertido en el estilete de los de Enzo Maresca. Esta temporada sumaba nueve goles en el campeonato inglés.

Competencia

El Atlético de Madrid no es el único club interesado en la contratación del africano. Aston Villa, Arsenal y Newcastle también tienen al delantero como prioridad para apuntalar sus vanguardias. A los ‘gunners’ les falta gol, mientras que las ‘urracas’ temen una huida de Alexander Isak en el mercado estival. El sueco será uno de los caramelos apetitosos dado su excelente rendimiento esta campaña.

El fichaje de Nicolas Jackson no será barato. El futbolista ha visto cómo su valor de mercado se disparaba desde que viste de ‘blue’. Los londinenses pagaron 37 millones de euros al Villarreal para hacerse con sus servicios y no le dejarán marchar por una cifra que no ronde los 50 ‘kilos’. Un desembolso considerable que el Atlético de Madrid está dispuesto a realizar.