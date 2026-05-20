El Atlético se suma a la carrera por Bernardo Silva

Bernardo Silva afronta su último partido como jugador del Manchester City después de una temporada en la que ha vuelto a ser una pieza importante para Pep Guardiola. El portugués ha disputado más de 45 encuentros y ha mantenido su peso en el sistema ‘skyblue’, aunque el City ha vivido un año mucho más irregular de lo habitual. Eliminados pronto de la Champions y lejos del dominio aplastante de temporadas anteriores, en el Etihad ya se prepara una profunda reconstrucción.

En ese contexto, la salida de Bernardo está decidida desde hace semanas. El internacional portugués termina contrato este verano y abandonará el club tras nueve temporadas en Mánchester, donde se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la era Guardiola. La decisión coincide además con el posible adiós del técnico catalán, cuyo futuro apunta lejos del City al finalizar la temporada.

Bernardo Silva y Pep Guardiola han sido dos de los grandes baluartes de los éxitos del City / ADAM VAUGHAN / EFE

La situación del centrocampista ha despertado el interés de varios gigantes europeos. El FC Barcelona sigue atento a esta oportunidad de mercado, aunque la operación continúa condicionada por el límite salarial y las prioridades deportivas del club blaugrana. También la Juventus se ha posicionado como uno de los equipos más interesados en incorporar al portugués como líder de su nuevo proyecto.

Ahora, según avanza el diario 'MARCA', el Atlético de Madrid se ha sumado con fuerza a la carrera por Bernardo Silva. El club rojiblanco considera que el portugués encaja perfectamente en el nuevo proyecto que prepara Diego Simeone y valora especialmente su experiencia, competitividad y capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas y de mediocampo.

Oficial: Bernardo Silva no seguirá jugando en el Manchester City / Perform

De acuerdo con la información del medio citado, la gran baza en los despachos del Metropolitano es ofrecerle el papel de auténtica estrella. Además, tras la confirmada salida de Griezmann, Bernardo Silva podría aportar el liderazgo necesario al equipo rojiblanco y convertirse en uno de los nuevos referentes del proyecto.

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En el Metropolitano son conscientes de que se trata de una operación compleja por salario y competencia, pero el hecho de llegar libre al mercado convierte al portugués en una oportunidad estratégica. El Atlético ya trabaja para posicionarse frente a Barça, Juventus y el resto de pretendientes en una de las grandes batallas del próximo verano.