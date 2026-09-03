El Atlético soluciona el contratiempo del último día de mercado: Carlos Martín, a Croacia

El mercado de fichajes concluyó el pasado martes a última hora de la noche, pero al Atlético de Madrid todavía le quedaba una operación por acometer tras no haberse completado a tiempo una de las cesiones previstas. Un día después, aprovechando los mercados que todavía siguen abiertos, el problema queda solucionado.

El club rojiblanco anunció esta madrugada la cesión tardía de Carlos Martín, que se marcha a préstamo al Hajduk Split de Croacia. "El delantero madrileño, que llegó a nuestra Academia en 2008, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva. Carlos Martín debutó con el primer equipo rojiblanco en 2021 ante Osasuna y, desde entonces, ha disputado nueve partidos oficiales", expuso la entidad en un comunicado.

Soprende a medias el destino del delantero rojiblanco, una liga menor a nivel europeo teniendo en cuenta que estuvo a punto de firmar por el Almería a última hora del pasado martes. Sin embargo, los papeles no llegaron a tiempo, no pudo ser inscrito y la operación se rompió, dejando al futbolista sin posibilidad de jugar en España.

Pese a que Mateu Alemany ya no necesitaba dar salida a ningún futbolista una vez concluido el mercado, en el que se quedó sin límite salarial para fichar a jugadores como Tagliafico, era el propio futbolista quien necesitaba marcharse para no vivir un año en blanco.

La llegada de Jonathan David y la continuidad de Julián Álvarez, además de disponer de Sorloth, Giuliano y Lookman, dejaban a Carlos Martín como último delantero, por lo que necesitaba minutos para seguir creciendo. Finalmente, los tendrá en Croacia.

Carlos Álvarez, otra pérdida de talento

La de Carlos Martín no ha sido la única salida de LaLiga que llega con la ventana de transferencias ya finalizada. También el Levante anunció la marcha de Carlos Álvarez al Club América de México, otro país donde el mercado sigue abierto.

Noticias relacionadas

El héroe del ascenso en Burgos se marcha traspasado a cambio de 6 millones fijos más variables, con el 30% para el Sevilla al conservar dicho porcentaje de sus derechos, tres años después de aterrizar en el Levante y convertirse en leyenda del club.