El Atlético de Simeone se olvida de ganar

El Atlético de Madrid confirmó el pleno de 'pinchazos' antes del parón de selecciones. Los de Simeone no pudieron vencer en Mendizorroza (1-1) en otro partido gris ante un Alavés que tuvo sus oportunidades incluso para ganar el partido. Con este empate, los rojiblancos han sumado dos puntos en los tres primeros partidos de liga, alejándose hasta los siete puntos de Madrid y Barça si ambos ganan.

El partido empezó con varias posesiones del Alavés, y con el conjunto de Simeone esperando en su campo, sin presionar en exceso. Sin embargo, en una jugada aislada, Giuliano llegó a la línea de fondo para poner un centro que acabó en varios rechaces y gol de los rojiblancos. Sivera blocó un disparo de Almada, pero de nuevo Giuliano apareció para batir al guardameta por el palo corto.

A pesar del gol inicial de los rojiblancos, que llegó en el minuto 7 de partido, el Alavés no se vino ni mucho menos abajo. Siguió haciendo su partido, con posesiones largas y juego por bandas, y de esa forma logró el tanto de la igualada. Tras un centro raso desde el lado derecho, Sorloth buscó despejar el balón, pero Tenaglia se anticipó a esa acción y recibió un golpe del noruego.

El defensor del Alavés cayó al suelo y el árbitro no dudó en pitar penalti. El VAR no corrigió esa decisión, y Carlos Vicente engañó a Oblak en el minuto 14 para igualar el encuentro. Con la racha de un gol cada siete minutos, todo hacía indicar que el partido nos iba a dar más goles en la primera parte. Pero todo lo contrario. Las ocasiones fueron escasas hasta el 45 y nadie pudo imponer su juego.

El Atlético salió con intensidad y ganas de controlar el juego en la segunda parte, conocedor de su necesidad de sumar puntos. Aunque fue capaz de encerrar al Alavés en su campo, no lograba hacer daño en el último tercio, sin probar a Sivera en ningún momento. El conjunto local no parecía muy incómodo esperando el contraataque, ya que en más de una ocasión conseguía salir con varios jugadores.

Giuliano Simeone, pidiendo perdón tras su gol al Alavés / L. Rico

Por una incidencia médica en la grada, el partido estuvo interrumpido durante alrededor de diez minutos. Ambos equipos aprovecharon para calentar en el mismo lado del campo, que era en el que daba la sombra. Una imagen curiosa mientras todo el estadio estaba pendiente de lo que sucedía en la tribuna de Mendizorroza.

Peor inicio desde 2009

Los de Simeone estaban muy atascados y el técnico buscó la solución en el banquillo. La encontró con Antoine Griezmann, que cambió totalmente el encuentro. Su presencia ayudó a crear peligro cerca del área rival y regaló un centro precioso a Sorloth que Sivera evitó que se convirtiera en gol. En el siguiente minuto, el francés envío el balón al palo tras un mal despeje del guardameta del Alavés.

Durante los 15 minutos de añadido, el Atlético se dedicó a poner centros al área, mientras los defensores del Alavés despejaban todo aquello que llegaba cerca de la portería. Un disparo mordido de Marcos Llorente fue la ocasión más peligrosa en el descuento. Es el peor inicio de los rojiblancos en liga desde el año 2009. Toca trabajar y mucho.