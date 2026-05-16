El Atlético sacude el mercado: la lista de Mateu Alemany para reforzar la plantilla

El Atlético de Madrid ya se mueve de cara al próximo mercado de fichajes. Aunque la temporada todavía no ha terminado, en los despachos del Metropolitano llevan semanas trabajando en una planificación que apunta a cambios importantes en varias líneas del equipo. La prioridad pasa por elevar el nivel competitivo de la plantilla y construir un bloque con más intensidad, físico y profundidad para afrontar un curso en el que el club volverá a aspirar a todo.

La dirección deportiva rojiblanca encabezada por Mateu Alemany rastrea perfiles de futbolistas con experiencia en la élite, capacidad para sostener la exigencia táctica de Simeone y margen suficiente para convertirse en piezas importantes a medio plazo. En las últimas semanas, han aparecido nombres de peso procedentes de la Premier League, LaLiga, Ligue 1...

Mateu Alemany, director de fútbol profesional del Atlético de Madrid / EFE

Y es que en el Atlético de Madrid llevan semanas peinando el mercado para ofrecer nuevas variantes a Simeone. En la lista aparecen nombres muy distintos entre sí, desde perfiles consolidados en la Premier League hasta jugadores con proyección que han despertado el interés de media Europa. Cristian Romero, Ferran Torres, Joao Gomes, Marc Cucurella... en SPORT repasamos la lista de Mateu Alemany de cara al mercado de verano.

KANG IN LEE

El nombre que más tiempo lleva sobre la mesa es el de Kang In Lee. El internacional surcoreano del PSG gusta muchísimo en el Metropolitano desde hace tiempo y el interés rojiblanco no es nuevo. Desde Francia, han informado en los últimos meses de que el Atlético sigue muy de cerca su situación en París ante la pérdida de protagonismo del futbolista en el esquema de Luis Enrique.

A sus 25 años, Kang In Lee representa exactamente el perfil creativo que el Atlético siente que le falta en ataque. Zurdo, técnico, con capacidad para jugar entre líneas y también arrancando desde banda, el coreano podría salir este verano si el PSG abre la puerta a negociar.

Kang-in Lee, durante un partido de Ligue 1 con el PSG / Agencias

FERRAN TORRES

Otro nombre que ha aparecido con fuerza en las últimas semanas es el de Ferran Torres. El delantero del Barça gusta mucho a Mateu Alemany, que ya apostó personalmente por él durante su etapa en el conjunto azulgrana. Según informó Matteo Moretto, el director deportivo rojiblanco sigue muy de cerca la situación del internacional español.

El Atlético valora especialmente su polivalencia. Ferran puede jugar en cualquiera de las posiciones del frente ofensivo y encaja en la idea de Simeone por su capacidad de presión, movilidad y trabajo sin balón. Además, pese a no ser siempre titular indiscutible en el Barça, ha mantenido unos registros ofensivos muy competitivos esta temporada. No obstante, ni Barça ni Ferran parecen por la labor de separar sus caminos.

BARCELONA, 10/05/2026.- El delantero del FC Barcelona Ferrán Torres celebra su gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau / Andreu Dalmau / EFE

MASON GREENWOOD

También aparece el nombre de Mason Greenwood. El inglés ha recuperado parte de su mejor nivel en Francia y vuelve a despertar el interés de varios grandes europeos. El talento del internacional con Inglaterra es indiscutible y que, futbolísticamente, podría funcionar perfectamente en el sistema de Simeone gracias a su potencia, desborde y facilidad para generar peligro desde la derecha.

Su nombre ya apareció vinculado al club colchonero en diferentes informaciones sobre posibles sustitutos para Griezmann. Viene de firmar una temporada notable y sigue siendo uno de los atacantes con más desequilibrio del mercado europeo.

CRISTIAN ROMERO

Cristian Romero es uno de los centrales que más seduce a Diego Simeone para reforzar la defensa rojiblanca. El argentino, líder del Tottenham y campeón del mundo con la Albiceleste, reúne muchas de las cualidades que busca el técnico: agresividad en los duelos, carácter competitivo y capacidad para defender lejos del área. Además, su experiencia en la Premier y en grandes citas internacionales le convierten en una pieza de máximo nivel para apuntalar la zaga.

El jugador argentino Cristian Romero, del Tottenha,m celebra el 1-1 durante el partido de la Premier League que han jugado Newcastle United y Tottenham Hotspur en Newcastle, Reino Unido. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN / ADAM VAUGHAN / EFE

El interés del Atlético ha sido deslizado en Inglaterra por medios como 'TEAMtalk', que apuntan a un seguimiento constante sobre la situación del 'Cuti'. Aunque el Tottenham no contempla una venta sencilla, la presencia de Simeone y varios compatriotas en el vestuario podrían ser factores importantes en una futura negociación.

JOAO GOMES

Joao Gomes se ha ganado un nombre en la Premier League gracias a su energía y despliegue físico en el Wolverhampton. El brasileño destaca por su capacidad para recuperar balones, sostener ritmos altos de presión y multiplicarse en el centro del campo. A sus 23 años, ya es uno de los mediocampistas con más proyección del campeonato inglés.

Joao Gomes, objetivo del Atlético de Madrid / Dave Shopland

En Inglaterra aseguran que el Atlético ha seguido de cerca su evolución durante los últimos meses ante la necesidad de rejuvenecer la medular. El brasileño aportaría piernas, intensidad y recorrido a una zona del campo que Simeone quiere revitalizar de cara a la próxima temporada. Su crecimiento en Inglaterra también ha despertado el interés de otros clubes europeos, lo que podría elevar considerablemente el coste de la operación.

MARC CUCURELLA

Marc Cucurella vuelve a aparecer en la órbita rojiblanca después de una etapa irregular en el Chelsea. El internacional español mantiene un gran cartel pese a vivir una temporada complicada en Londres y su perfil resulta atractivo por su capacidad para recorrer toda la banda izquierda. Intensidad, agresividad defensiva y compromiso táctico son rasgos que siempre han llamado la atención del cuerpo técnico colchonero.

En ese sentido, el diario 'AS' ha relacionado al Atlético con una posible oportunidad de mercado si el Chelsea abre la puerta a su salida. Su conocimiento de LaLiga y su experiencia en escenarios de alta presión también juegan a favor de una hipotética llegada al Metropolitano.

Marc Cucurella, jugador del Chelsea / NEIL HALL

MAXIMILIANO ARAÚJO

Otra de las alternativas para el carril zurdo es Maximiliano Araújo. El uruguayo del Sporting CP sobresale por su velocidad, capacidad de desequilibrio y versatilidad para ocupar varias posiciones ofensivas. Puede jugar pegado a la banda, como carrilero o incluso en zonas interiores, algo que aumenta mucho su valor táctico.

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El diario 'Record' informó que el seguimiento del Atlético sobre el internacional uruguayo ha sido constante. El uruguayo tiene un perfil competitivo y su intensidad sin balón encajan muy bien con la idea de Simeone. Además, se encuentra en un momento de madurez competitiva que le convierte en una opción atractiva para ofrecer rendimiento inmediato sin renunciar a varios años de alto nivel.