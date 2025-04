El Atlético se resigna a una temporada en blanco

Un ‘Comandante’ convertido en un capitan totalmente abatido. Así compareció José María Giménez ante los medios tras la derrota en semifinales de Copa frente al FC Barcelona. Su cara ya lo decía todo, pero el capitán rojiblanco quiso poner más que palabras al sentimiento de un vestuario totalmente roto.

Con la voz a ratos entrecortada y los ojos tristes, Giménez transmitió que el equipo estaba triste y dolido. "Teníamos una ilusión tremenda de poder llegar a la final, de poder jugarla, de regalarle esa alegría a nuestra gente", explicaba el central.

Equipo y afición, juntos

Giménez repitió varias veces la palabra "pena", algo que también compartían los aficionados rojiblancos a los que también quiso dedicarles unas palabras: “La gente en todo momento que los necesitamos siempre estuvieron. Se les agradece un montón desde el fondo del corazón, porque los sentimos, los necesitamos y ellos siempre estuvieron a la altura".

Sobre ello, el jugador que visitó el brazalete de capitán frente al Barça pidió disculpas "por los momentos que nosotros no supimos estar a la altura" y remarcó que "juntos, todos a una, afición, club y jugadores, somos más fuertes y así tiene que ser siempre".

Confianza plena en el 'Cholo'

Tras quedar fuera de Champions y de Copa, y con una Liga muy difícil, muchos ponen el foco en Diego Pablo Simeone. Sobre las dudas que puede tener el vestuario con el técnico, Giménez fue contundente: "Nosotros creemos en nuestro entrenador, creemos en el proyecto, creemos en lo que hacemos, en lo que nos transmiten día a día".

El internacional uruguayo, con la sinceridad que le caracteriza, hizo autocrítica y responsabilizó al equipo aclarando que "es verdad que venimos de unos golpes jodidos, pero al fin y al cabo lo que jugamos somos nosotros".

Giménez dio la cara por Simeone poniendo todo el peso sobre sus hombros. "Si nosotros no entendemos muchas veces la forma de jugar un partido, por más que se plantee lo que sea, identificar las situaciones, al final vamos a estar echando tierra al entrenador" añadiendo que "la responsabilidad es de todos".

¿Y ahora qué?

Tras la debacle competitiva y moral, Giménez decidió ser honesto afirmando que "es difícil, pero hay que ser reales". "Ahora a intentar competir de la mejor manera posible con lo que queda de temporada", comentó mientras que añadía que será en ese momento en el que "valoraremos si la temporada fue buena o no fue tan buena".

Pero Giménez no olvida y no quiere que los colchoneros lo hagan. "Hay que plantar cara y saber que hicimos cosas muy buenas durante la temporada y que hicimos cosas no tan buenas que nos han llevado a que no podamos seguir las competencias, pero hay que darle valor también a lo que hicimos en lo anterior", recalcó.

Sabiendo que tienen pocas opciones en LaLiga, Giménez aseguró que "hasta lo último vamos a intentarlo". Porque, aunque días como hoy sea difícil, ellos nunca dejan de creer.