El Atlético recupera a su Pedri para la Champions

El Atlético de Madrid se está rearmando a pocas horas de que dé inicio la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el FC Barcelona. Y es que, según ha podido saber SPORT, Rodrigo Mendoza está ya listo para regresar a la lista de convocados. El centrocampista, muy parecido a Pedri en estilo de juego y apariencia, ha entrenado esta mañana a tope junto al resto de sus compañeros y, si no hay contratiempo de última hora, está más que disponible para el Cholo Simeone de cara a un partido que se presenta de altos vuelos.

No anda sobrado precisamente el técnico argentino de efectivos en esa demarcación. Con Johnny Cardoso y Pablo Barrios lesionados, la vuelta de Mendoza es un respiro para el Atlético de Madrid, que podrá disponer de una pieza más para confeccionar el centro del campo. Rodrigo cayó lesionado el pasado 7 de marzo en el duelo que enfrentó a los rojiblancos frente a la Real Sociedad tras sufrir un esguince "de grado moderado" en su tobillo derecho.

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Con los resultados en la mano, tanto los servicios médicos como el propio futbolista pusieron toda la carne en el asador para que el ex del Elche pudiera estar disponible para este tramo clave del campeonato, donde el Atlético de Madrid se juega un billete para las semifinales de la Champions League.

MADRID, 08/02/2026.- El delantero del Betis Cédric Bakambu (d) juega un balón ante Rodrigo Mendoza, del Atlético, durante el partido de LaLiga de fútbol que Atlético de Madrid y Real Betis disputan este domingo en el Metropolitano. EFE/Sergio Pérez / Sergio Pérez / EFE

Rodrigo Mendoza pudo volver para el duelo liguero ante el Barça, pero tanto los servicios médicos como el staff técnico prefirieron ser cautos y esperar unos días más. Hoy, habiendo entrenado ya de forma espectacular con el grupo, será uno de los futbolistas que completen la lista de convocados para el trascendental duelo de Champions League. Con su vuelta, el Atlético tendrá en sus filas un jugador diferente, capaz de llevar el tempo del partido. Y eso, en encuentros de altos vuelos como este, puede ser clave. Volviendo de lesión apunta al banquillo, pero podría tener ya minutos.

Recordemos que Mendoza llegó al Atlético en el pasado mes de enero procedente del Elche, desembolsando unos 16 millones de euros por un jugador de mucho presente, pero también de futuro. Entró rápido en los planes de Simeone, pero la pasada lesión le frenó la progresión. Ahora vuelve para quedarse.

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La vuelta de Mendoza coincidirá, seguramente, con el regreso también de otros activos importantes como Oblak, el portero titular, y Marc Pubill, una de las grandes sensaciones de esta Liga y que ha demostrado ser un central de enorme nivel. Son tres vueltas clave para un equipo que va recuperando jugadores en un momento importantísimo. Los que aún no están listos son Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Giménez, que aún siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El uruguayo es la única duda que tendrá Simeone hasta confeccionar su lista de convocados.