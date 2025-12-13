El Atlético quiere volver a ganar en Liga

El Atlético de Madrid recibe al Valencia (14 h) con la firme intención de cerrar el año en el Metropolitano con victoria. Los rojiblancos vienen de ganar en el campo del PSV (2-3), un triunfo de quilates que les permite mantenerse en el Top 8 de la Champions, a falta de dos jornadas para cerrar la Fase Liga. Sin embargo, en La Liga, los colchoneros encadenan dos derrotas de forma consecutiva, que les colocan cuartos, a cuatro puntos del Villarreal (que ha jugado un partido menos) y a nueve del líder, el Barça.

El Cholo valoró positivamente la situación de Sorloth en la previa del choque, aunque no quiso dar pistas sobre el once: "La verdad que yo me guío de los partidos en consecuencia de los futbolistas que tengo en la plantilla y lo que el rival ofrece y lo que el rival tiene. Todos los partidos no son iguales y, evidentemente, es importantísimo que todos los futbolistas tengan su mejor nivel para que, en el momento que se los necesite, ayuden al equipo", comentó. El delantero noruego viene de liderar la victoria ante el PSV con un gol y una asistencia, demostrando que también puede rendir a buen nivel como titular.

El Valencia no termina de arrancar

En frente estará un Valencia que, si bien es cierto que encadena cuatro partidos sin perder (más un quinto si tenemos en cuenta la Copa del Rey), tan solo ha sumado tres victorias en las 15 primeras jornadas. Los de Corberán no terminan de alejarse de los puestos de descenso.

Hugo Duro salvó un punto en el tiempo de descuento ante el Sevilla / Kai Forsterling / EFE

El Cholo también tuvo buenas palabras para el conjunto 'ché', adviertiendo de sus virtudes: "es un equipo valiente, que tiene mucha velocidad arriba y que viene cambiando ahí sus formas de jugar. Veremos si juega como viene jugando últimamente o como lo ha hecho gran parte de la temporada pasada. Tiene un entrenador que desde que llegó le ha impulsado al equipo cosas positivas. Y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".