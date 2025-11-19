Atlético de Madrid
El Atlético, sin porteros
Simeone ha tenido que convocar a tres porteros de la Academia ante las ausencias de Oblak, Musso y Esquivel
Simeone no ha podido entrenar con ningún portero del primer equipo este miércoles, con la mirada ya puesta en el partido ante el Getafe.
Saltaron las alarmas el lunes cuando Matjaz Kek, seleccionador de Eslovenia, informó de que Jan Oblak no jugaría frente a Suecia por unas molestias lumbares, motivo por el que el portero regresó a Madrid para someterse a pruebas. Aunque en principio parece algo leve, sigue ejercitándose por su cuenta en el gimnasio y es duda para el duelo del domingo.
Por su parte, Musso ha estado ausente por motivos personales, con permiso del club. No sufre ninguna lesión y se reincorporará mañana a los entrenamientos, por lo que estaría disponible para el partido si Oblak no llegara a recuperarse.
Salvador Esquivel, tercer portero, que alterna las convocatorias del primer equipo con la portería del filial en Primera Federación, estuvo convocado con la Sub-21, por lo que hoy tenía el día libre junto al resto de los compañeros que participaron con España.
Esta situación excepcional ha obligado a Simeone a tirar de la Academia y convocar a tres porteros. De ellos, el que cuenta con más opciones de sustituir a Oblak es Dani Rubio, de 18 años, aunque Musso sería el titular en el Coliseum.
Tampoco se entrenó Julián Álvarez, aquejado de un cuadro febril. El cuerpo técnico confía en que sea solo un pequeño contratiempo y pueda reincorporarse mañana con normalidad.
El argentino ha podido tomarse un respiro durante este parón internacional, ya que no fue convocado con su selección por no disponer de la vacuna necesaria para entrar en Angola, país donde Argentina disputó su amistoso.
- ¿Se calienta el fichaje de Rayan por el Barça?
- LaLiga no afloja con el Fair Play del Barça
- Preocupación con la lesión de Landry Farré
- De la Fuente demuestra el error de Florentino con Zubimendi
- Así impacta el regreso al Spotify Camp Nou en la economía del Barça
- Marc Bernal se libera bajo la lupa de Hansi Flick
- Manolo Lama advierte sobre las elecciones del Barça: 'No tiene rival
- España - Turquía, en directo: partido de clasificación para el Mundial 2026 hoy, en vivo