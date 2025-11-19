El Atlético, sin porteros

Simeone no ha podido entrenar con ningún portero del primer equipo este miércoles, con la mirada ya puesta en el partido ante el Getafe.

Saltaron las alarmas el lunes cuando Matjaz Kek, seleccionador de Eslovenia, informó de que Jan Oblak no jugaría frente a Suecia por unas molestias lumbares, motivo por el que el portero regresó a Madrid para someterse a pruebas. Aunque en principio parece algo leve, sigue ejercitándose por su cuenta en el gimnasio y es duda para el duelo del domingo.

Por su parte, Musso ha estado ausente por motivos personales, con permiso del club. No sufre ninguna lesión y se reincorporará mañana a los entrenamientos, por lo que estaría disponible para el partido si Oblak no llegara a recuperarse.

Salvador Esquivel, tercer portero, que alterna las convocatorias del primer equipo con la portería del filial en Primera Federación, estuvo convocado con la Sub-21, por lo que hoy tenía el día libre junto al resto de los compañeros que participaron con España.

Jan Oblak, durante un partido esta temporada / ADAM VAUGHAN / EFE

Esta situación excepcional ha obligado a Simeone a tirar de la Academia y convocar a tres porteros. De ellos, el que cuenta con más opciones de sustituir a Oblak es Dani Rubio, de 18 años, aunque Musso sería el titular en el Coliseum.

Tampoco se entrenó Julián Álvarez, aquejado de un cuadro febril. El cuerpo técnico confía en que sea solo un pequeño contratiempo y pueda reincorporarse mañana con normalidad.

El argentino ha podido tomarse un respiro durante este parón internacional, ya que no fue convocado con su selección por no disponer de la vacuna necesaria para entrar en Angola, país donde Argentina disputó su amistoso.