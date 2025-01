El Atlético pierde la memoria con Griezmann

Antoine Griezmann fue 'trending topic' la tarde del sábado, y no por lo que nos suele tener acostumbrados. El máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid recibió un aluvión de críticas tras fallar el penalti que pudo dar el empate a los rojiblancos en Butarque. Pero un error no puede (o no debe) borrar 193 aciertos.

El tiempo de descuento empezaba a asomar y el Leganés llevaba la ventaja (1-0). Cuando parecía que la racha de victorias del Atlético se esfumaba, el árbitro señaló penlati tras unas manos de los locales. Era la oportunidad perfecta para rescatar un punto de Butarque. Lo que nadie se esperaba es que Griezmann, el encargado de lanzar desde los 11 metros, mandara el balón fuera.

83 días después, el conjunto rojiblanco volvió a vivir una derrota. Pero ya lo dijo Simeone: "Es fútbol". Y aunque le faltó el 'partido a partido', el técnico tiene razón. El fútbol muchas veces carece de memoria y, aunque Griezmann tambén falla, sus aciertos son mayores que sus errores.

Griezmann celebrando el gol de la victoria ante el Sevilla / EFE

LA MALDICIÓN DE LOS 11 METROS

A Antoine Griezmann le aparecen los demonios desde el punto de penalti. Sus números, en relación a la pena máxima, no son buenos si hablamos de una estrella mundial como él.

En el fútbol profesional, Griezmann ha lanzado un total de 39 tantos sumando la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y la selección francesa. De esos 39, el ya ex internacional ha marcado 25 y ha fallado 14, el 36%. Lo que quiere decir que Antoine Griezmann ha fallado uno de cada tres penaltis que ha lanzado a lo largo de su carrera.

En sus dos etapas en el Atlético de Madrid, Griezmann ha lanzado 24 penaltis. Y los datos son muy parecidos: 15 marcados y nueve fallados, el 37%.

EL TRONO ES SUYO

Aunque los penaltis no son lo suyo, es indiscutible que Antoine Griezmann es el rey absoluto del Metropolitano. La temporada pasada, el francés superó a Luis Aragonés como máximo goelador de la historia del Atlético. Ahora ya suma 193, a siete de los 200.

El delantero marcó dos goles en el triunfo ante el Slovan de Bratislava / Perform

En este nuevo curso, Griezmann tampoco va nada mal. El francés es el segundo jugador con más goles de la plantilla (12) solo por detrás del fichaje estrella: Julián Álvarez (14). Además, Antoine Griezmann ha participado en seis tantos más siendo el máximo asistente del equipo junto a Marcos Llorente.

Tras el partido ante el Leganés, Griezmann igualó a Gabi con 417 partidos vistiendo la elástica rojiblanca y se queda únicamente a cuatro de Arteche para entrar en el Top-10 de la historia del Atlético.

Falló un penalti, pero Antoine sigue agrandando su leyenda en el Atlético de Madrid.