'Pepinazo' a un Atlético que puede hacer líder al Madrid

El Atlético se la pegó y de qué manera en su visita a Butarque. Adiós a la racha de 15 victorias seguidas y, probablemente, adiós al liderato. Los de Simeone, que cuajaron un gran primer tiempo pese a la incapacidad para ver portería, terminaron cayendo sobre la lona tras el descanso. Ni Griezmann, con un penalti fallado, fue capaz de rescatar a los suyos. Los pepineros volvieron a demostrar ser el 'matagigantes' de esta temporada.

Simeone, seguramente, hubiera firmado la actuación de los suyos en el primer tiempo. Faltó puntería, sí, pero el Atlético fue infinitamente superior a un Leganés que no se fue goleado al descanso de milagro. Salvo una primera intentona de Juan Cruz, todo lo que sucedió en ataque fue en el área pepinera, con un Dmitrovic que volvió a recordar a sus mejores tiempos en el Eibar.

Entre él, la madera y la mala suerte negaron el tanto que abría la lata a un Atlético crecido, con un Giuliano Simeone que se hizo dueño y señor del sector diestro. Por sus botas, y por las de Julián, vinieron las ocasiones más claras para los colchoneros. También Griezmann, que estrelló un medido centro del pequeño de los Simeone en el palo. Hizo lo propio Gallagher tras jugada de estrategia, pero la acción estaba invalidada. El Atlético creía tener el partido en el bolsillo. Pero el Leganés demostró tener más vidas que un gato.

Nastasic hace estallar Butarque

Sufrió todo lo que pudo y más, apretó los dientes y se sacudió el peligro rojiblanco como pudo hasta que le dejaron contestar. Fue ya en el segundo tiempo, en jugada de estrategia. Nastasic se impuso en el duelo individual a Pablo Barrios y ajustició de cabeza. No se lo podían creer los colchoneros después de todo lo desperdiciado en la primera parte. Pero así es el fútbol. Le costó coger temperatura al Atlético tras el descanso, así que Simeone metió todo lo que tenía en el banquillo para cambiarle la cara al partido.

Aguantaron bien los pepineros, bien agazapados atrás e intentando hacer daño a la contra. No había otra. Juan Cruz, Miguel de la Fuente y Raba, partidazo el suyo, bien pudieron matar el partido antes de tiempo. Sin embargo, al Leganés le iba a tocar sufrir hasta el final. Y de qué manera.

Y es que después de una jugada de estrategia, el VAR llamó a filas a Melero López y este no dudó: penalti antes del añadido. Iba a ser el empate, con todo el descuento disponible para tratar de lograr la enésima remontada rojiblanca. Pero no iba a ser el día del Atlético. Griezmann tiró la pena máxima directamente fuera. Buen reflejo de lo que fue el Atlético en Butarque. Hizo mucho, pero no le sirvió de nada. Echó de menos a Sorloth.