El Atlético va a por un nuevo delantero: Mateu Alemany ofrece 35 millones de euros por Matías Fernández-Pardo

El Atlético de Madrid está teniendo un mercado ajetreado en el que es el primer verano de Mateu Alemany en el conjunto colchonero. Simeone ya podrá contar con tres caras nuevas: Kang In-Lee, Hjulmand y Grimaldo, pero se espera que lleguen todavía más jugadores.

Donde más trabajo tiene el director deportivo es en ataque: Julián Álvarez se ha incorporado hoy a la pretemporada, pero es más que sabido que el argentino no tiene intención de seguir en el club, mientras que Sorloth también está buscando nuevo equipo.

Es por esto que, a falta de nueve días para que el Atlético debute en Liga, la situación del delantero centro genera bastante incertidumbre, por lo que Alemany busca fichar un punta en caso de que los dos de los que dispone actualmente el Atlético terminen abandonando el club.

Para reforzar esta posición, han sonado nombres como Osimhen o Gyokeres, pero el que ahora mismo lo hace con más fuerza es Matías Fernández-Pardo, delantero belga de 21 años. Según informa 'L'Équipe', el Atlético ya ha hecho una oferta al Lille de 35 millones de euros.

Fernández-Pardo fue convocado para el Mundial, por el que pasó sin pena ni gloria, pues solo tuvo minutos como suplente en los tres partidos de la fase de grupos. No obstante, a nivel de clubes viene de hacer una gran temporada con el Lille, en la que marcó 8 goles y repartió 5 asistencias en Ligue 1, ayudando a que su equipo se clasificase para la Champions League.

Matías Fernández-Pardo, con la camiseta de Bélgica / Instagram

El presidente del Lille, Olivier Létang, declaró al medio citado anteriormente que no teme que se lleven a su delantero: "Tiene contrato hasta 2029 y su salida no es un problema. Contamos con él, lo sabe y hemos sido muy claros con él".

El Lille, un gran vendedor

El equipo del norte de Francia se caracteriza por vender muy bien a sus jóvenes talentos, tal y como ha demostrado la historia hasta ahora, pues consiguieron sacar 80 millones por Nicolas Pépé, 79,8 por Osimhen o 49,5 por Leao, por lo que se espera que, en caso de terminar vendiendo a Fernández-Pardo, el Lille no se lo pondrá fácil a Mateu Alemany.

Fernández-Pardo, el belga español

Fernández-Pardo nació en Bruselas en 2005, pero pudo haber representado a España gracias a la nacionalidad de su padre. El jugador estuvo en la órbita de la selección sub-21 en 2025, siendo llamado en un par de ocasiones, pero nunca llegó a debutar ya que, supuestamente, el delantero quería ser convocado directamente para la absoluta.

Finalmente, Bélgica confió en el delantero para llevarlo al Mundial, y ahora es Mateu Alemany quien confía en él para ser el nuevo delantero del Atlético de Madrid.