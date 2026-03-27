El Atlético ya se mueve en el mercado: estos son los posibles sustitutos de Griezmann

A falta de pocos meses para el cierre de la temporada 2025‑26, Antoine Griezmann hizo oficial su despedida del Atlético de Madrid. El club rojiblanco y el Orlando City confirmaron que el delantero francés se marchará en julio de 2026 para unirse a la Major League Soccer de Estados Unidos, firmando un contrato de dos años con opción a un tercero.

Griezmann, de 35 años, sale como máximo goleador histórico del Atlético con 211 tantos y 488 partidos, dejando una huella imborrable tras diez temporadas y títulos como la Europa League, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. La marcha del francés no solo cierra una era en el Metropolitano, sino que obliga al Atlético a buscar piezas que mitiguen su ausencia dentro del ataque y, especialmente, en la producción ofensiva y la creatividad.

Griezmann finalizará su segunda etapa en el Atlético de Madrid / EFE

El equipo del 'Cholo' Simeone encara este reto en un mercado de verano que se perfila intenso y lleno de movimientos, con la dirección deportiva liderada por Mateu Alemany evaluando tanto opciones nacionales como internacionales para reforzar el ataque colchonero. Entre los nombres que han cobrado fuerza para ocupar el vacío que dejará Griezmann aparecen varios jugadores con perfiles distintos

Uno de los candidatos que más ha sonado en las últimas semanas es Kang In Lee, centrocampista ofensivo del Paris Saint‑Germain al que varios medios sitúan en la agenda rojiblanca como sustituto ideal para aportar creatividad y capacidad de enlace entre líneas. Lee, formado en Valencia y con experiencia en Europa, destaca por su habilidad para desequilibrar en espacios cortos y conectar con los delanteros.

Kang-in Lee en el partido de Champions contra el Milan / Frank Fife

Otro nombre que ha emergido con fuerza es Mason Greenwood, actualmente en el Olympique de Marsella y seguido desde hace meses por el Atlético. Greenwood ofrece una combinación de definición, velocidad y experiencia en la liga española tras su paso por Getafe, cualidades que le permitirían ser un referente ofensivo más directo tras la marcha de Griezmann.

También ha sido vinculado el delantero Ferran Torres, cuya versatilidad ofensiva y experiencia en clubes como el FC Barcelona lo convierten en una opción interesante para reforzar la plantilla rojiblanca. Torres puede actuar tanto por dentro como por fuera, aportando desborde, llegada desde las bandas y una amenaza constante frente a portería.

Ferran Torres celebra un gol esta temporada / Valentí Enrich

Además de estos nombres, el Atlético de Madrid sigue sondeando otras alternativas en el mercado, incluyendo talentos emergentes y jugadores con experiencia contrastada, conscientes de que reemplazar a una figura como Griezmann es un desafío tanto deportivo como emocional para la afición y el vestuario. Según diversas fuentes, también se han mencionado otros objetivos como Mohammed Kudus o Bernardo Silva.

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En definitiva, mientras Griezmann se prepara para iniciar un nuevo capítulo en la MLS, el Atlético de Madrid se enfoca en reconstruir su ofensiva con una mezcla de creatividad, gol y versatilidad que permita al equipo seguir compitiendo al más alto nivel sin su referente histórico.