El Atlético mueve ficha para el sustituto de Julián Álvarez: Greenwood, en la pole

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sigue siendo una de las incógnitas para el club la próxima temporada. El delantero argentino ha llamado la atención de algunos equipos grandes del mundo en busca de un '9' top que pueda responder a las exigencias del primer nivel, y Julián ya ha demostrado que puede hacerlo con garantías.

En este sentido, el FC Barcelona, en busca de un nueve este verano, sería el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios del campeón del mundo, pero otros equipos de la Premier League como Arsenal o Chelsea también se han interesado.

Ante esta situación, el club colchonero ya se ha movido para valorar posibles alternativas. Según afirma el medio inglés 'TEAMtalk', la entidad madrileña ya trabaja con el Olympique de Marsella para negociar por Mason Greenwood de cara al verano en el caso de que Julián decida finalmente abandonar el Metropolitano.

Acorde al medio, el Atlético ha seguido de cerca su evolución a lo largo de la temporada y continúa recabando información mientras evalúa sus opciones de ataque para el verano. Por ahora, Greenwood ocupa un lugar destacado en la lista de posibles fichajes de Mateu Alemany si tienen que buscar un sustituto para la delantera.

Mason Greenwood, en el Olympique de Marsella / Guillaume Horcajuelo / EFE

Además, según otra información del diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus también es otro de los equipos que tiene al inglés en su lista de deseos para la temporada 2026/27, además de otros conjuntos de la liga de Arabia Saudí. El club de Turín busca un impulso en la línea de ataque para volver a ser aspirante claro al Scudetto y consideran al delantero como un perfil adaptable al fútbol táctico italiano de la Serie A.

A sus 24 años, Greenwood llegó al OM en verano de 2024 procedente del Manchester United tras una cesión en el Getafe después de que fuera acusado de delitos de presunta violación y agresión, cargos que fueron retirados en febrero de 2023.

Esta temporada, el inglés está firmando unos números destacados en la Ligue 1. Máximo goleador de la liga francesa, Greenwood suma 15 goles en 25 partidos (25 goles en 38 partidos en todas las competiciones) y ha recuperado su mejor versión futbolística, lo que ha provocado que llame la atención de equipos Champions. La campaña pasada sumó 22 goles en 36 partidos.

Ingreso para el United

Otro de los equipos que está atento a este culebrón es el Manchester United. La entidad 'red devil' se reservó una cláusula de futura venta del 50% cuando negoció con el Marsella, lo que significa que recibirán la mitad de cualquier ganancia que obtenga el gigante francés en el traspaso.

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El equipo del sur de Francia pagó 31,6 millones de euros y su valor de mercado ha aumentado desde entonces. Con contrato hasta 2029, el club de Frank McCourt podría pedir hasta 50 millones por él.