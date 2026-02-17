El Atlético mueve ficha por Julián Álvarez: ya hay oferta de renovación

En el Atlético de Madrid se vive una auténtica montaña rusa de emociones. El conjunto colchonero demostró en apenas unos días que es capaz de lo mejor y de lo peor. El pasado jueves pasó por encima del FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, firmando una primera mitad para el recuerdo. Sin embargo, apenas unos días después, cayó goleado en su visita al Rayo Vallecano. Una de cal y otra de arena.

Sin lugar a dudas, una de las noticias más positivas del duelo ante el Barça, más allá del magnífico resultado obtenido de cara al partido de vuelta, fue el regreso al gol de Julián Álvarez. El delantero argentino atravesaba una sequía preocupante que había mermado su confianza. Este tanto no solo rompe la racha, sino que puede suponer el impulso definitivo para recuperar su versión más letal en el tramo decisivo de la temporada.

Julián Álvarez, en el partido ante el Barça / Dani Barbeito

Lo cierto es que no está siendo la mejor temporada de Julián Álvarez. Ni en sensaciones ni en números. Por el momento, el atacante albiceleste ha alcanzado las doce dianas, además de repartir seis asistencias, en los 34 partidos que ha disputado hasta la fecha este curso. Evidentemente, no son para nada malos registros, pero se alejan de cifras de estrella de primer nivel.

Este pequeño bache no ha frenado el interés de los grandes equipos europeos, sobre todo en Inglaterra, donde Julián ya demostró de lo que era capaz de la mano del Manchester City. En ese sentido, durante las últimas semanas se ha relacionado el nombre de la 'Araña' con equipos como el Arsenal, Chelsea o incluso Manchester United.

Julián Álvarez, frente al Deportivo Alavés / EFE

También está su alternativa favorita: el FC Barcelona. En el entorno de Julián se suele deslizar que vería con buenos ojos jugar de azulgrana en un futuro, aunque su fichaje es una opción sumamente complicada para el club culé por las altas pretensiones del Atlético de Madrid. De hecho, el periodista Rubén Uría desveló que la entidad rojiblanca ya rechazó, en el pasado Mundial de Clubes, una oferta 120 millones de euros del Arsenal.

Pero todavía hay más. De acuerdo con esta información, el Atlético de Madrid ya está moviendo ficha para retener a Julián Álvarez. Aunque tiene contrato hasta el junio de 2030, el club colchonero ya le ha presentado una oferta para renovar su contrato. En la capital quieren alargar la vinculación del delantero celeste y, de esta manera, acabar de una vez por todas con todos los rumores que lo sitúan lejos. Pero, por el momento, el culebrón sobre el futuro de Julián sigue más vivo que nunca.