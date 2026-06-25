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El Atlético es un mar de dudas: Simeone puede quedarse sin todo su gol en el mismo verano

El club rojiblanco se enfrenta a un verano decisivo con las posible salidas de Julián Álvarez y Sorloth. Griezmann ya puso fin a su etapa en el Metropolitano

Simeone y Julián Álvarez, en un partido del Atlético de Madrid // EFE

Simeone y Julián Álvarez, en un partido del Atlético de Madrid // EFE / JORDI COTRINA / EPC

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Maria Leiva

Maria Leiva

El Atlético de Madrid podría despedirse de sus tres máximos goleadores de golpe. Antoine Griezmann ya se despidió rumbo a la MLS, Alexander Sorloth está en el mercado y Julián Álvarez quiere marcharse . Ahora mismo, el panorama es complicado.

El Atlético se enfrenta a un verano decisivo en el que podría verse obligado a transformar por completo la delantera y el proyecto deportivo, respaldado ahora por Apollo, se tambalea.

La marcha de Griezmann

La despedida de Antoine Griezmann ya era un escenario que estaba contemplado desde hacía tiempo. El delantero francés puso fin a una etapa de 10 temporadas en total jugando en el Metropolitano. Griezmann ha tenido una participación fundamental dentro del club, llegando a convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético con 211 goles y el cuarto futbolista en alcanzar los 500 partidos.

Griezmann visto por los otros, la despedida de un príncipe rojiblanco

Griezmann visto por los otros, la despedida de un príncipe rojiblanco / -

El futbolista cerró el domingo 17 de mayo de 2026 en el estadio Metropolitano su trayectoria en el club tras anunciarse su fichaje por el Orlando City, en una emotiva despedida sobre el césped.

Futuro incierto para Julián

Sin embargo, la gran preocupación surge con el futuro de Julián Álvarez. El atacante argentino, llamado a convertirse en la gran estrella del equipo tras la salida de Griezmann, ya ha dejado la puerta abierta a un cambio de aires, al reconocer que ya trasladó al Atlético de Madrid su deseo de estudiar una salida durante este mercado. Presumiblemente, al Barça.

Julián Álvarez celebra un gol

Julián Álvarez celebra un gol / EFE

"Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró Julian a 'ESPN'. El futbolista ha sido muy importante desde su llegada al Metropolitano, marcando 49 goles en 106 encuentros, desde sus inicios en la temporada 2024-2025. Mantenerlo o aceptar una posible venta será una de las cuestiones clave de las próximas semanas.

La duda de Alexander Sorloth

A ello se suma la situación de Alexander Sorloth. Tras anotar 44 goles en 106 partidos desde que llegó en el verano de 2024, el delantero noruego continúa despertando interés en varios clubes europeos como la Juventus o el Nápoles. Su salida supondría perder otro de los jugadores claves en cuanto a encajar goles se refiere.

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Sorloth celebrando uno de sus goles con el Atlético de Madrid

Sorloth celebrando uno de sus goles con el Atlético de Madrid / EFE

De confirmarse todos estos movimientos, el Atlético tendría que reconstruir prácticamente toda su delantera en un solo verano. Un reto mayúsculo para Diego Simeone, que deberá encontrar futbolistas capaces de garantizar el rendimiento ofensivo de los últimos años.

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