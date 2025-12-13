En directo
LALIGA EA SPORTS
Atlético de Madrid - Valencia, hoy en directo: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y el Valencia que se disputa en el Riyadh Air Metropolitano
Migue Jorge Sánchez
Sigue el minuto a minuto del Atlético - Valencia de la jornada 16 de LaLiga EA Sports en SPORT.
1ª PARTE | 13' | 0-0
¡Desvía Aguirrezalaba a córner! Remate a puerta de Sorloth en la primera clara de los de Simeone.
1ª PARTE | 10' | 0-0
Erró Julián Alvarez en la entrega a un Sorloth que estaba en buena posición para armar el golpeo.
1ª PARTE | 7' | 0-0
¡Arriba Pepelu! Disparo del capitán che que se va alto.
1ª PARTE | 6' | 0-0
Valiente el Valencia en este arranque que ha optado por una presión adelantada en busca de generar fallos en la defensa del Atlético de Madrid.
1ª PARTE | 3' | 0-0
Enfado de Simeone que reclamaba la amarilla para Pepelu por una entrada clara abajo sobre Nico.
1ª PARTE | 1' | 0-0
¡AL PAAAALO HUGO DURO EN EL SEGUNDO 30 DE PARTIDO! Error en defensa de los de Simeone que aprovecha el punta del Valencia y trató de hacerle una vaselina a Oblak, pero se topa con el poste.
1ª PARTE | 1' | 0-0
¡ARRANCA EL PARTIDO! ¡BALÓN PARA EL ATLÉTICO DE MADRID!
Luce el sol en el Metropolitano, pese a estar en mitad de diciembre... ¡saltan ya los protagonistas al césped!
Solo 6 puntos de los últimos 12 que posicionan al Valencia en una posición crítica en la clasificación a solo tres de los puestos de descenso. Una derrota en Madrid convertirá el partido contra el Mallorca del viernes en una final por la permanencia para cerrar el año.
En frente estará un Valencia que, si bien es cierto que encadena cuatro partidos sin perder (más un quinto si tenemos en cuenta la Copa del Rey), tan solo ha sumado tres victorias en las 15 primeras jornadas. Los de Corberán no terminan de alejarse de los puestos de descenso.
