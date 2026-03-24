El Atlético de Madrid, sufriendo fuera del Metropolitano y en alerta defensiva

El Atlético de Madrid ha recibido tres goles por partido en cinco de sus últimos seis encuentros lejos del Estadio Metropolitano, cuando encara un momento decisivo del curso, con la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona y la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, a los que se enfrentará en alerta defensiva.

El último derbi contra el Real Madrid, el pasado domingo con una derrota por 3-2 en el Santiago Bernabéu, lo repuso en evidencia, con concesiones atrás en cada uno de los tres goles del conjunto blanco: en el penalti sobre Brahim Díaz del 1-1, en el despeje del 2-1 de Fede Valverde y en los espacios a Vinicius Junior en el 3-2 decisivo, que supuso un nuevo revés como visitante. De los 42 puntos disputados fuera en esta Liga, nada más sumó 17.

“Teníamos un partido para después de ganar 1-0 controlarlo de otra manera, pudimos defender mejor los goles de ellos y pudimos hacer más cosas ofensivamente. Esto nos debe servir para lo que viene. Tenemos rivales importantes por delante. Ante cualquier mínima situación que permitas, te van a hacer daño”, advirtió Diego Simeone, su entrenador.

Sufriendo lejos de casa

No solo han sido los tres goles del duelo contra el Real Madrid, sino una secuencia de desplazamientos más recientes que describe un problema, con los tres tantos en su visita al Tottenham (3-2), en Barcelona (3-0), en Leganés contra el Rayo Vallecano (3-0) y en Brujas (3-3). Son quince goles en contra en sus seis salidas más recientes. La única sin daño fue el 0-1 al Oviedo, el último de la clasificación en LaLiga EA Sports.

“Hemos conseguido empatar y en la siguiente jugada nos han hecho el 3-2. Que nos sirva para aprender para lo que viene, porque tenemos partidos importantísimos, de altísimo nivel y tenemos que cuidar esos detalles (…). Tenemos que mejorar, que no nos hagan tantos goles, defender todos bien y cuidar esos detalles contra estos equipos tan importantes”, insistió Koke Resurección, capitán del Atlético.

Vinicius Junior anotó desde el punto penal para empatar momentáneamente el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid / EFE

Portería abierta

No es una situación puntual del Atlético. Ni exclusivamente de ahora. En toda la temporada ni ha sido tan firme ni tan seguro atrás como acostumbraba en otros tiempos, en el desequilibrio entre su pegada ataque, actualmente indudable, y sus concesiones defensivas. En sus 47 partidos, ya cerca de los cien goles, con 94, ha recibido 59.

Solo sostuvo su portería a cero en quince de ellos en esta campaña, ninguno de los doce que ha jugado en la Liga de Campeones. Es apenas un 31% a nivel de todas las competiciones. Y tan solo se sostuvo imbatido en su portería en dos de los once últimos (18%). Fue en el 0-1 al Oviedo y en el 1-0 al Getafe cuando Jan Oblak y Juan Musso, respectivamente, fueron las figuras indudables del equipo.

En retroceso

Sus 59 goles en contra, 22 de ellos en lo últimos once choques, son los mismos que recibió la pasada temporada, pero con once partidos más (47 de ahora por los 58 de entonces) y once menos que en 2023-24, con 70 en 54 encuentros, pero, también, 13 más que en 2022-23 (46 en 49 partidos), dos más que en 2021-22 (57 en 51 duelos) y, sobre todo, 22 más que en 2020-21, que fue la última vez que se proclamó campeón de una competición, en aquel caso de Liga.

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En todos las precedentes con el entrenador argentino de la anterior década también recibió menos goles que ahora. Y con una diferencia considerable. De los 59 de ahora a los 45 de 2016-17, 2014-15 y 2013-14; los 44 de 2019-20 y 2018-19, los 43 de 2015-16 y 2012-13 y los 36 de 2017-18. Otros tiempos, distinta defensa y diferente estilo.