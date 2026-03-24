El Atlético de Madrid reúne en el Metropolitano a Ceferin, Tebas y Al-Khelaïfi en un foro clave del deporte mundial

El Atlético de Madrid impulsa el próximo 23 de abril en el Riyadh Air Metropolitano una de las grandes citas empresariales del año con THE FORUM, un encuentro promovido junto a Apollo Sports Capital que reunirá en Madrid a algunas de las voces más influyentes del fútbol, el deporte y el entretenimiento internacional.

La idea de fondo es clara: el fútbol ya no se entiende solo como un deporte, sino como una industria global con un peso económico, social y estratégico cada vez mayor.

El anfitrión será Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, que encabezará una jornada concebida para reunir a dirigentes de primer nivel bajo el concepto "Leaders Inspiring the World". Sobre la mesa estará una cuestión que marca el presente de la industria: la creciente conexión entre deporte, ocio y entretenimiento.

Está prevista la presencia de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Javier Tebas, presidente de LALIGA; Jorge Mas, propietario del Inter Miami FC; Nasser Al-Khelaïfi, presidente de European Football Clubs y del Paris Saint-Germain; y Tony Douglas, CEO de Riyadh Air. También participará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Cartel del encuentro THE FORUM' en el Riyadh Air Metropolitano / ATLÉTICO

Miguel Ángel Gil resumió así el sentido del encuentro: "Es un orgullo que la casa de todos los atléticos se convierta en un punto de encuentro para los líderes internacionales del deporte, ocio y entretenimiento, tres sectores que están difuminando sus fronteras para seguir mejorando la experiencia de millones de aficionados en todo el mundo".

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THE FORUM se organizará en siete bloques temáticos que recorrerán el llamado "viaje del líder", una idea centrada en cómo las compañías deben ampliar su mirada más allá de su sector tradicional. Habrá espacio para analizar el negocio del fútbol y sus nuevas fórmulas de monetización, el impacto de los fondos de inversión en el deporte, la expansión internacional de marcas españolas como Cabify, Fever y Mahou y el valor estratégico de las grandes marcas globales.