ATLÉTICO DE MADRID
El Atlético de Madrid presenta su nueva camiseta en un concierto de BTS
Suga, miembro de la banda surcoreana, desvela la equipación rojiblanca 26/27 ante miles de fans en el Riyadh Air Metropolitano, antes incluso de que el club la anunciara oficialmente
El concierto de BTS en Madrid se convirtió en un escaparate futbolístico cuando Suga apareció sobre el escenario luciendo la nueva camiseta del Atlético de Madrid.
La prenda, aún sin presentación oficial, captó la atención de miles de asistentes y se viralizó en cuestión de minutos.
Un diseño que recupera la esencia del doblete
La equipación, creada por Nike, incorpora rayas rojiblancas de tono intenso, cuello azul y detalles blancos ornamentales, un homenaje directo a la mítica camiseta de la temporada 95/96, la del histórico doblete liguero y copero.
Validación del club en redes sociales
Aunque el Atlético no había anunciado la primera equipación, la cuenta inglesa del club en X difundió las imágenes de Suga, gesto reforzado por el repost de Óscar Mayo, Director General de Ingresos y Operaciones. La reacción institucional confirmó de forma tácita la autenticidad del diseño.
Una estrategia que mira a Corea del Sur
La aparición de Suga con la rojiblanca coincide con el próximo viaje del Atlético a Corea del Sur para disputar un amistoso ante el Manchester City y con el interés del club en Kang-in Lee, cuyo fichaje reforzaría la conexión con el mercado asiático.
La escena en Madrid se interpreta como un movimiento comercial calculado para fortalecer la presencia del club en la región.
BTS, embajador inesperado de la nueva equipación
El primer rostro en vestir la camiseta 26/27 no fue un jugador del Atlético, sino uno de los artistas más influyentes del planeta.
Un gesto que convirtió un concierto en Madrid en una presentación global de la nueva piel rojiblanca.
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