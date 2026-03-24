El Atlético de Madrid, sin piedad, se burla en redes del CTA: "Sigan, sigan, no es falta..."

Apenas dos días más tarde, sigue la polémica alrededor del Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco está 'indignado' por algunas decisiones arbitrales que se tomaron durante el encuentro. Se sienten perjudicados por Munuera Montero, aunque, por parte del Real Madrid, tampoco entienden la tarjeta roja a Fede Valverde en el minuto 77 de partido.

Los blancos se llevaron el encuentro, aunque hubo acciones que pudieron decantar la balanza hacia otro lado. El Atlético de Madrid recrimina principalmente que solo se revisara en el 'análisis' del Comité Técnico de Árbitros (CTA) la roja a Valverde, obviando las otras acciones: "¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’", dice la cuenta de X del Atlético de Madrid.

Indignación en el club

La directiva rojiblanca ha decidido alzar la voz y bajo un tono irónico y crítico, el club ha cuestionado más acciones. Entre ellas, se comenta también la entrada de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone, que el club calificó como “patada voladora” y que, según denuncian, no fue sancionada como falta. También criticaron una caída de Vinícius Jr. dentro del área tras un lance con Robin Le Normand, calificándola de “piscinazo”.

La jugada más controvertida para los rojiblancos fue un posible penalti de Carvajal sobre Marcos Llorente, resumida con la frase irónica: “Me vino un tren por delante. No es falta”. Una acción que Marcos Llorente ya comentó este lunes ante los micrófonos, mostrando su desacuerdo.

Asimismo, el club señaló un posible empujón de Antonio Rüdiger sobre Lookman dentro del área, además de un contacto de Valverde sobre Antoine Griezmann que tampoco fue sancionado. Todas estas acciones fueron acompañadas por mensajes sarcásticos como “Sigan, sigan. No es falta”, añade.

El hilo concluyó con un mensaje dirigido directamente al CTA, en el que el Atlético insistió en su malestar: “Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)”.

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Una reacción que vuelve a poner el foco el arbitraje español. No obstante, el Atlético se encuentra a 20 puntos y fuera de la lucha por el liderato.