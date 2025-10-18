En directo
LALIGA EA SPORTS
Atlético de Madrid - Osasuna, hoy en directo: alineaciones, goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del duelo entre Atlético de Madrid y Osasuna
Atlético de Madrid y Osasuna se miden este sábado en la novena jornada de LaLiga EA Sports.
La alineación de Osasuna
También conocemos ya los elegidos por Alessio Lisci: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Catena, Bretones; Torró, Moncayola, Víctor Muñoz, Rubén García y Budimir.
Los 11 del Cholo
Ya hay once del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Nico; Barrios, Koke, Baena; Julián Álvarez y Griezmann.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches a todos! Atlético de Madrid y Osasuna se miden en una hora en el partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports. Vive todos los detalles de este auténtico partidazo aquí con nosotros. ¡Vamos!
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona
- Terremoto a la vista: 'Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: '¿Es una cámara oculta, no?
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: 'Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas