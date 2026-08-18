Atlético de Madrid - Málaga: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

El Atlético de Madrid afronta su debut en LaLiga EA Sports 2026/27. Después de un verano de mucha incertidumbre y novedades en Majadahonda, el conjunto rojiblanco se cita con el Málaga CF para dar el pistoletazo de salida a una temporada con muchas expectativas puestas sobre el club colchonero.

Entre incógnitas por el futuro de Julián Álvarez y con la obligación de dar un paso adelante después de una nueva temporada sin título, el Atlético de Madrid debuta en LaLiga en un duelo de máxima exigencia. Simeone ha vuelto a ver su plantilla reforzada este verano y no tiene excusas para pelear de tú a tú con Barça o Real Madrid este curso.

Vuelve el fútbol: con el Atlético-Málaga / Cortesía Movistar Plus

Se enfrentarán a un Málaga que vuelve a Primera División después de un ascenso épico. Todavía faltan piezas para completar la plantilla del club de Martiricos, pero la ilusión del conjunto andaluz es máxima y espera poder dar una sorpresa de inicio en el Metropolitano. El duelo se disputa en una fecha poco habitual debido a la presencia de jugadores mundialistas en las filas del Atlético de Madrid en las rondas finales de la Copa del Mundo.

¿A qué hora es el Atlético - Málaga de LaLiga EA Sports?

El partido entre el Atlético de Madrid y el Málaga CF, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27, se disputará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas (CEST) en el Riyadh Air Metropolitano.

¿Dónde ver el Atlético - Málaga de LaLiga EA Sports por TV y online?

En España, el partido entre el Atlético de Madrid y el Málaga CF se podrá ver en directo a través de Movistar+LaLiga (dial 54) y en M+LaLiga desde Orange (107).

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