El Atlético de Madrid estalla por la polémica Simeone - Vinicius: "Sí que es un clásico"

La segunda semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid vivió un momento de alta tensión entre el extremo del conjunto blanco Vinicius y el técnico colchonero Diego Pablo 'Cholo' Simeone.

El conjunto madridista se impuso por 2-1 con goles de Valverde y Rodrygo, mientras que Sorloth recortó distacia. El choque parecía haberse llevado a cabo sin grandes polémicas, más allá de un pequeño pique entre Baena y el propio Valverde, que ya tuvieron sus más y sus menos en el pasado. Sin embargo, al finalizar el partido, apareció en redes sociales y publicado por diversos medios el vídeo de lo que el entrenador rojiblanco comentaba al carioca, quien pasaba en ese instante cerca de los banquillos mientras seguía disputando el juego, "te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo", le repitío en varias ocasiones sobre su futuro en la capital, en un contexto en que las negociaciones para su renovación no parecen avanzar.

No obstante, la historia parece no ser exactamente la que se había instalado, ya que según la versión del Atlético de Madrid habría sido el propio Vinicius quien, aprovechando que el banquillo rival protestaba un posible penalti, habría iniciado la polémica conversación al decir en tono irónico que "tranquilo, que ahora te pitan el penalti". Es por esto que, en redes sociales, los colchoneros han querido defenderse de la polémica postderbi con un tuit escueto, pero con un claro mensaje: "Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción… y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El Modus Operandi, sí que es un clásico."

Y es que la imagen del lance entre Simeone y Vinicius ha dado la vuelta al mundo, con el brasileño comentando en un post de Fabrizio Romano en Instagram un mensaje directo al argentino, "has perdido otra eliminatoria". Además, Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, defendió a su jugador en rueda de prensa, así como aprovechó para atacar a su compañero de profesión: "Cuando he visto lo que le ha dicho me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista. No todo vale, hay que tener un respeto por el rival. Todo lo que pasa en el campo tiene un límite". Además, añadió que había "hablado con Vinicius" sobre el altercado, aunque concluyó que esa conversación "se queda entre nosotros".