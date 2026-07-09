El Atlético de Madrid ata el fichaje de Hjulmand

El Atlético de Madrid sigue dando pasos firmes en la reconstrucción de su plantilla de cara a la temporada 2026-27. Después de cerrar la incorporación de Alejandro Grimaldo y dejar prácticamente sellada la llegada de Kang-In Lee, el club rojiblanco ya tiene atado a su tercer refuerzo del verano.

Según ha informado el especialista en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el Atlético ha alcanzado un acuerdo total con el Sporting de Portugal para el traspaso de Morten Hjulmand. Los dos clubes han pactado una operación de 40 millones de euros fijos más variables y este mismo jueves han comenzado el intercambio de documentos para formalizar la transferencia. El internacional danés firmará un contrato hasta junio de 2031.

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El siguiente paso del Atlético pasaba por la medular y el elegido ha sido Morten Hjulmand. El internacional danés, uno de los mediocentros más cotizados de la Liga portuguesa y capitán del Sporting, llega para dotar de músculo, equilibrio y liderazgo al equipo de Diego Simeone.

A sus 27 años, Hjulmand llega después de consolidarse como uno de los líderes del Sporting. Destaca por su despliegue físico, capacidad para recuperar balones, intensidad defensiva y liderazgo, características que encajan perfectamente con el perfil que buscaba Simeone para apuntalar la medular. La pasada temporada disputó 45 partidos con el conjunto lisboeta, firmando tres goles y seis asistencias, además de superar los 4.000 minutos de juego.

MUNICH (Germany), 09/12/2025.- Serge Gnabry of Munich (L) in action against Morten Hjulmand of Sporting (R) during the UEFA Champions League soccer match between FC Bayern Munich and Sporting CP, in Munich, Germany, 09 December 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI. bayern munich . sporting portugal. liga campeones 2025/2026 bayern munich . sporting portugal. 06. accion. allianz arena / ANNA SZILAGYI / EFE

Las negociaciones entre ambos clubes no fueron sencillas. El Sporting rechazó una primera propuesta del Atlético y mantuvo una postura firme durante las conversaciones, exigiendo un mínimo de 40 millones de euros fijos para dejar salir a su capitán. Finalmente, las partes han logrado acercar posturas hasta cerrar un acuerdo que, según Romano, ya está completamente sellado a falta de la documentación correspondiente.

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Con Grimaldo ya incorporado, Kang-In Lee pendiente únicamente del anuncio oficial y Hjulmand rumbo al Metropolitano, el Atlético continúa perfilando una profunda remodelación de su plantilla con el objetivo de volver a competir por todos los títulos la próxima temporada. Y todavía tiene pinta que Mateu Alemany tiene planeado más movimientos en el mercado...