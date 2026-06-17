El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes. El atacante argentino quiere salir del Atlético de Madrid y no le faltan pretendientes. El FC Barcelona lo considera el sustituto ideal de Robert Lewandowski, mientras que el Real Madrid llegó a emitir un comunicado en el que anunciaba una oferta de 150 millones de euros por el delantero. Además, el Paris Saint-Germain y otros grandes clubes europeos también siguen de cerca su situación.

Sin embargo, Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', anunció que el futuro del delantero argentino ya está más que cerrado.

En primer lugar, el tertuliano desveló una conversación privada entre Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Gil Marín: "Le llamó para decirle que Julián Álvarez no está en venta y se lo dice en varias ocasiones". Además, reveló que esta llamada telefónica se produjo el pasado domingo.

El colaborador del programa de Mega, presentado por Josep Pedrerol, no se lo acaba de creer del todo: "Ahora, mi pregunta es si realmente Julián Álvarez no está en venta".

El principal motivo que destacó es que "el Atlético de Madrid tiene un acuerdo cerrado para la venta de Julián Álvarez con el Arsenal. Es un acuerdo cerrado para la venta del atacante argentino. A ver si lo pueden desmentir".

Julián Álvarez vale 500 millones de euros para el Real Madrid / EFE

Se trata de una información que conoce de primera mano y sobre la que ha aportado más detalles acerca de cómo se habría desarrollado la negociación entre ambos clubes.

El Arsenal estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros e incluir en la operación al delantero Viktor Gyökeres, por quien desembolsó hace menos de un año alrededor de 70 millones de euros entre cantidad fija y variables.

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El conjunto inglés apostó con fuerza por el atacante sueco después de que rompiese todos los registros goleadores en el Sporting CP. No obstante, en el conjunto de Mikel Arteta ha marcado 21 goles, aunque su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas, especialmente en lo que respecta a su participación en el juego colectivo. En 'Transfermarkt' tiene un valor de 65 millones de euros.